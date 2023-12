(Alliance News) - Les actions sont appelées à ouvrir en hausse jeudi, après que la Réserve fédérale américaine ait choisi de ne pas surprendre les marchés avec sa dernière décision sur les taux d'intérêt.

La BoE annoncera sa décision à 1200 GMT, avant la BCE à 1315 GMT. Une conférence de presse avec la présidente Christine Lagarde suivra la décision de la BCE à 1345 GMT. Il n'y a pas de conférence post-décision pour la BoE cette fois-ci.

La Réserve fédérale américaine a annoncé sa propre décision sur les taux d'intérêt jeudi. Elle a laissé son taux d'intérêt de référence inchangé, comme prévu, mais a signalé des réductions de taux allant jusqu'à 75 points de base au cours de l'année à venir.

En ce qui concerne les entreprises, Bunzl a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 1,1% à 7 632,70

Hang Seng : en hausse de 0,6 % à 16 329,04

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,7% à 32 686,25

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 1,7% à 7 377,90

DJIA : clôture en hausse de 512,30 points, 1,4%, à 37 090,24

S&P 500 : clôture en hausse de 63,39 points, soit 1,4%, à 4 707,09

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 200,57 points, soit 1,4%, à 14 733,96

EUR : en hausse à 1,0901 USD (1,0792 USD)

GBP : hausse à 1,2641 USD (1,2525 USD)

USD : hausse à JPY141,65 (JPY145,11)

Or : hausse à 2 034,77 USD l'once (1 983,30 USD)

(Brent : en hausse à 74,64 USD le baril (73,80 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

14:15 CET Décision sur les taux d'intérêt de l'UE

10:00 CET Allemagne Prévisions économiques Ifo

11:00 GMT IPC Irlande

09:00 CET Espagne IPC

09:30 CET Décision sur les taux d'intérêt en Suisse

08:30 CET Suisse PPI

12:00 GMT Décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni

08:30 EST Demande initiale d'emploi aux Etats-Unis

10:30 EST Rapport hebdomadaire de l'EIA sur le stockage de gaz naturel aux Etats-Unis

08:30 EST Ventes au détail aux Etats-Unis

08:30 EST Prix des importations et des exportations américaines

Le Royaume-Uni a signé un traité international avec le Japon et l'Italie, alors que les alliés progressent dans leur programme commun de développement d'un avion de combat furtif. Le ministre de la défense, Grant Shapps, a déclaré que l'accord prévoyait que le siège du Global Combat Air Programme, le partenariat de défense entre les trois nations, serait basé au Royaume-Uni. Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé il y a douze mois les efforts de collaboration internationale visant à construire des avions militaires dotés de capacités supersoniques et d'une technologie de pointe. Appelés Tempest au Royaume-Uni, ils devraient prendre leur envol d'ici 2035 et succéder au Typhoon de la RAF.

La Chambre des représentants des États-Unis a voté mercredi en faveur de l'ouverture d'une enquête sur la destitution du président Joe Biden, intensifiant ainsi la lutte des républicains contre les démocrates avant les élections de 2024, dans une démarche que M. Biden lui-même a qualifiée de "sans fondement". Les républicains, s'appuyant sur les relations internationales controversées du fils de Joe Biden, Hunter, n'ont pas encore fourni de preuves de la corruption du président, et il est peu probable que le Sénat, dirigé par les démocrates, le condamne même si l'enquête aboutissait à un procès en destitution. Quoi qu'il en soit, la procédure garantit aux républicains une nouvelle plateforme très médiatisée pour attaquer M. Biden dans sa campagne de réélection et pour détourner l'attention des procès pénaux fédéraux auxquels est confronté son adversaire presque certain, Donald Trump. Le vote, par 221 voix contre 212, s'est déroulé selon les strictes lignes de parti, tous les républicains ayant voté pour et tous les démocrates contre. Les conservateurs accusent Hunter, le fils perturbé de Joe Biden, de trafic d'influence, c'est-à-dire d'avoir utilisé le nom de la famille dans le cadre de transactions commerciales en Ukraine et en Chine. Les allégations contre Hunter Biden font référence à des incidents qui ont eu lieu avant que son père ne devienne président, et la Maison Blanche a souligné qu'il n'y avait pas eu d'actes répréhensibles. M. Biden lui-même a réagi immédiatement après le vote, accusant les Républicains de gagner du temps sur des questions essentielles, telles que le financement du gouvernement, tout en étant obsédés par l'idée de marquer des points politiques avant l'élection.

Quatre ministres japonais ont présenté leur démission jeudi, alors que l'impopulaire Premier ministre Fumio Kishida est ébranlé par un important scandale de corruption au sein du parti au pouvoir. Cette crise ministérielle fait suite à des allégations de pots-de-vin d'un montant de 500 millions de yens, soit environ 3,4 millions de dollars, au sein du Parti libéral-démocrate, qui gouverne la troisième économie mondiale de manière quasi ininterrompue depuis des décennies. Les médias ont laissé entendre que les procureurs étaient sur le point de commencer à faire des descentes dans les bureaux et à interroger des dizaines de législateurs dans le courant de la semaine. Le secrétaire général du cabinet, Hirokazu Matsuno, a confirmé qu'il démissionnait et que le ministre de l'économie et de l'industrie, Yasutoshi Nishimura, le ministre de l'intérieur, Junji Suzuki, et le ministre de l'agriculture, Ichiro Miyashita, avaient également présenté leur démission. Michiko Ueno, conseillère spéciale du premier ministre, quitte également ses fonctions, de même que cinq vice-ministres, a déclaré à la presse Matsuno, qui est également porte-parole en chef du gouvernement.

Les commandes de machines au Japon ont chuté en octobre, selon les données du Bureau du Cabinet du pays, mais les chiffres de base ont montré une nouvelle augmentation. La valeur totale des commandes de machines reçues par 280 fabricants au Japon a baissé de 7,6% en octobre en glissement mensuel sur une base corrigée des variations saisonnières. Toutefois, les commandes de machines du secteur privé ont augmenté de 0,7 % d'un mois sur l'autre, en données corrigées des variations saisonnières. Ces commandes excluent les commandes volatiles de navires et celles des compagnies d'électricité. Les commandes de machines de base ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, après avoir progressé de 1,4 % en septembre par rapport à août. Parallèlement, la production industrielle japonaise s'est améliorée en octobre, selon le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. L'indice de la capacité de production s'est établi à 98,5 points, en baisse de 0,1 % sur le mois et de 0,2 % sur l'année. L'indice du ratio d'exploitation a augmenté de 1,5 % d'un mois à l'autre pour atteindre 108,2 points, mais a baissé d'une année à l'autre pour atteindre 109,2 points. Les indices sont comparés à la moyenne 2020, qui serait de 100 points. Les chiffres mensuels sont corrigés des variations saisonnières, tandis que les chiffres annuels correspondent à l'indice initial. En outre, l'indice de la production corrigé des variations saisonnières a légèrement augmenté de 1,3 % en glissement mensuel pour atteindre 104,9 points, tandis que l'indice original a progressé de 1,1 % en glissement annuel pour s'établir à 106,6 points.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan ajoute Compass Group à sa "liste d'analystes".

JPMorgan relève Compass Group à 'surpondérer' (neutre) - objectif de prix 2 500 (2 200) pence

JPMorgan abaisse Severn Trent à "underweight" (neutre) - objectif de cours 2 450 (2 400) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Bunzl a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté en 2023 soit légèrement supérieur aux prévisions précédentes. La société de distribution a déclaré que le chiffre d'affaires du groupe devrait être globalement en ligne avec 2022, à taux de change constants et en excluant l'impact de la cession de son activité de soins de santé au Royaume-Uni. En tenant compte de la cession de son activité de soins de santé au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires total en 2023 devrait être inférieur de 1 à 2 % à celui de 2022, à taux de change constants, et avec un impact minime des taux de change au cours de l'année. En ce qui concerne l'avenir, Bunzl a déclaré qu'il s'attendait à une "certaine" croissance du chiffre d'affaires en 2024, à taux de change constants, grâce aux acquisitions annoncées et à une croissance organique légèrement positive. Il a déclaré que cela sera réalisé "malgré les incertitudes liées au paysage économique et géopolitique plus large."

BP a déclaré que l'ancien directeur général Bernard Looney a été licencié sans préavis après avoir conclu qu'il avait "sciemment trompé le conseil d'administration". La major pétrolière a déclaré que M. Looney ne recevra plus de salaire, d'allocation de retraite ou d'avantages à compter de la date de son licenciement, qui a pris effet mercredi. Elle prévoit également de récupérer 50 % de la partie en espèces de l'indemnité annuelle qui lui a été versée au titre de l'exercice 2022, et il renoncera à une partie des actions qui lui ont été attribuées en août 2023. Au total, selon BP, la valeur maximale de la rémunération potentielle qui a été perdue ou récupérée est de 32,4 millions de livres sterling. BP a expliqué qu'en 2022, le conseil d'administration avait demandé des garanties concernant la divulgation des relations personnelles passées de M. Looney avec des collègues de l'entreprise et son comportement futur.

ENTREPRISES - FTSE 250

IntegraFin, qui possède la plateforme d'investissement Transact, a déclaré que, au cours de l'exercice clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté pour atteindre 134,9 millions de livres sterling, contre 133,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt selon les normes IFRS est passé de 54,3 millions de livres sterling à 62,6 millions de livres sterling. Sur la base de ces résultats, IntegraFin annonce un dividende final de 7,0 pence, ce qui porte son dividende total à 10,2 pence, comme l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, IntegraFin a déclaré que ses prévisions financières pour l'exercice 2024 restaient inchangées. "Je suis satisfait des solides performances réalisées par le groupe au cours de l'exercice écoulé. Nous avons augmenté le chiffre d'affaires du groupe, le nombre de clients et le nombre de conseillers, et nous avons enregistré des rentrées nettes solides au cours de la période. Cela s'explique par le dévouement de notre personnel, qui fournit un service de premier ordre à nos clients et à leurs conseillers", a déclaré le directeur général Alexander Scott.

Currys a salué une performance "solide" au cours du semestre clos le 28 octobre, en dépit d'un environnement difficile. Le détaillant d'électronique grand public a noté que le chiffre d'affaires à périmètre constant a baissé de 4 %, tandis que la perte avant impôts ajustée s'est élevée à 16 millions de livres sterling, en ligne avec l'année précédente. Depuis la fin de la période, Curry a déclaré que le commerce a été "conforme" aux attentes de l'entreprise. Les prévisions précédentes sont restées inchangées. Le PDG Alex Baldock a déclaré : "Nos priorités cette année sont simples : remettre les pays nordiques sur les rails, maintenir la dynamique encourageante du Royaume-Uni et de l'Irlande, tout en renforçant notre bilan et nos liquidités. Nous progressons bien sur tous ces points dans un environnement économique qui reste difficile."

Serco a accepté d'acquérir European Homecare, un fournisseur de services d'immigration aux clients du secteur public en Allemagne. L'entreprise sera rachetée à Korte-Stiftung pour un montant de 40 millions d'euros. En 2023, EHC prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros. Serco a déclaré que l'acquisition augmentera la portée et la capacité de la plateforme internationale de services d'immigration de Serco, qui a des activités importantes au Royaume-Uni, en Australie et en Europe. Mark Irwin, PDG de Serco, a déclaré : "Les exigences en matière d'immigration sont complexes et croissantes : "Les besoins en services d'aide à l'immigration et aux demandeurs d'asile sont complexes et croissants à l'échelle mondiale. Nous avons de solides antécédents en matière de prestation de services de haut niveau, étayés par notre engagement à veiller à ce que les utilisateurs de ces services soient traités avec soin et respect. Le renforcement de notre présence en Allemagne permettra d'étendre l'aide à l'immigration que nous fournissons déjà à nos clients gouvernementaux au Royaume-Uni, en Australie et dans toute l'Europe".

AUTRES ENTREPRISES

Adobe a annoncé une forte croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre, mais cela n'a pas suffi à empêcher une chute brutale du cours de son action. Pour les trois mois se terminant le 1er décembre, la société de logiciels informatiques basée à San Jose, en Californie, a déclaré un chiffre d'affaires de 5,05 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport aux 4,53 milliards de dollars enregistrés l'année précédente. Adobe a déclaré avoir constaté une forte dynamique dans ses activités Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud. Le bénéfice net a augmenté de 25 % pour atteindre 1,48 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars l'année précédente, le bénéfice net dilué par action atteignant 3,23 dollars, contre 2,53 dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires du segment Digital Media s'est élevé à 3,72 milliards de dollars, en hausse de 13 %, tandis que le chiffre d'affaires du segment Creative a augmenté de 12 % pour atteindre 3,00 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de Document Cloud s'est élevé à 721 millions de dollars, soit une augmentation de 16 %, avec un nouveau chiffre d'affaires net récurrent annualisé de 569 millions de dollars pour Digital Media. Le chiffre d'affaires du segment Digital Experience s'élève à 1,27 milliard de dollars, en hausse de 10 %, avec un chiffre d'affaires des abonnements à Digital Experience de 1,12 milliard de dollars, en hausse de 12 %.

