Altdorf (awp) - Le groupe immobilier et hôtelier uranais Orascom DH a enregistré une nette diminution de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, en raison de la dévalorisation de la livre égyptienne et des taux d'intérêts plus élevés, a-t-il indiqué mercredi soir.

Le chiffre d'affaires a diminué de 8% à 422,8 millions de francs suisses, surtout en raison de la dévalorisation de la livre égyptienne, selon l'entreprise.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a lui diminué de 6,4% à 113,3 millions de francs suisses moins fortement que le chiffre d'affaires, ce qui débouche sur une marge améliorée à 26,8% après 26,4% un an auparavant.

Les frais de financement ont augmenté de 31% à 35,9 millions de francs suisses, à cause de la sensible hausse des taux d'intérêts.

En raison d'une perte de change de 6,6 millions de francs suisses liée à la dévalorisation de la livre égyptienne, le bénéfice net a fondu de 17,1% à 27,8 millions. Le bénéfice attribuable aux actionnaires a atteint 10,0 (13,1) millions de francs suisses.

Progression pour l'hôtellerie

Les affaires hôtelières du groupe se sont nettement améliorées durant la période sous revue. Le chiffre d'affaires a augmenté de 23,7% à 124,2 millions de francs suisses, contribuant pour 29% (22%) au chiffre d'affaires total. Tant les taux d'occupation que les prix des chambres plus élevés ont contribué à cette progression.

Les ventes d'immeubles sont restées pratiquement stables à 468,1 millions de francs suisses, malgré la dévalorisation de la livre égyptienne. En monnaies locales, les ventes d'immeubles de la filiale égyptiennes ont nettement progressé.

Le chiffre d'affaires de l'immobilier a diminué de 21% à 236,2 millions de francs suisses, soit 56% du chiffre d'affaires total, contre juste un tiers sur les neuf premiers mois de 2022.

Les autres recettes ont diminué de 15,2% à 50,9 millions de francs suisses.

Dans son communiqué, Orascom ne fait pas de prévision pour l'ensemble de l'année en cours. Un conférence call est agendé jeudi à 14 heures.

