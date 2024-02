(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte, avant la première décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt de l'année.

Les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en mars aux Etats-Unis ont été anéantis mercredi soir, après que la Réserve fédérale américaine se soit montrée plus optimiste que prévu.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 16,35 points, soit 0,2 %, à 7 646,92. Le FTSE 250 était en baisse de 71,53 points, soit 0,4%, à 19 286,42, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,030 point à 754,78.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 764,57, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 747,37, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 751,89.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 %.

Les actions new-yorkaises ont pris un coup mercredi, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a fait dérailler les espoirs du marché concernant une baisse des taux d'intérêt en mars.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,8 %, le S&P 500 en baisse de 1,6 % et le Nasdaq Composite en baisse de 2,2 %.

À l'issue de sa réunion de deux jours, le Comité fédéral de l'open market a décidé à l'unanimité de ne pas relever le taux des fonds fédéraux, pour la quatrième réunion consécutive. Le taux directeur se situe dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %, soit le taux le plus élevé depuis près de 23 ans.

Après le vote, M. Powell a déclaré qu'une baisse des taux en mars n'était pas "le cas le plus probable".

"Je ne pense pas qu'il soit probable que le comité atteigne un niveau de confiance suffisant d'ici la réunion de mars pour identifier le mois de mars comme le moment opportun pour le faire", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse.

Pour l'instant, l'attention se porte sur la Banque d'Angleterre.

La BoE prendra sa première décision sur les taux d'intérêt de l'année jeudi à 12h00 GMT. Parallèlement à la décision, il y aura également le dernier rapport de politique monétaire de la BoE, avec des projections économiques, ainsi qu'une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Bailey une demi-heure plus tard.

Comme la Fed et la Banque centrale européenne, la BoE devrait maintenir ses taux inchangés et l'accent sera mis sur les messages concernant les futures décisions politiques.

"Les décideurs politiques britanniques vont probablement repousser les attentes de réduction des taux après que les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni aient révélé un mini retournement de la dynamique des prix à la baisse. Mais les Britanniques devraient présenter des perspectives plus positives pour leur économie, réduire les prévisions d'inflation et ouvrir la porte à des réductions de taux plus tard dans l'année", a déclaré Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

La livre sterling était cotée à 1,2653 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2715 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0792 USD, en baisse par rapport à 1,0846 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,85 yens, en hausse par rapport à 146,29 yens.

Dans le FTSE 100, Shell a augmenté de 1,6 %.

Au quatrième trimestre 2023, le bénéfice avant impôt de la compagnie pétrolière a chuté à 1,64 milliard de dollars, contre 16,44 milliards de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires total a chuté de 21 %, passant de 101,20 milliards USD à 80,13 milliards USD.

Malgré cela, Shell a augmenté son dividende trimestriel de 0,29 USD à 0,34 USD. Shell a également indiqué qu'elle avait achevé son programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars et qu'elle allait lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars.

"Shell a réalisé un nouveau trimestre de solides performances, concluant une année au cours de laquelle nous avons bien progressé dans la réalisation des objectifs définis lors de notre journée des marchés financiers. À l'aube de 2024, nous continuons à simplifier notre organisation en nous concentrant sur la création de plus de valeur avec moins d'émissions", a déclaré le directeur général Wael Sawan.

BP a augmenté de 0,6 %, dans un contexte positif.

BT a augmenté de 3,4 %.

BT a déclaré être sur la bonne voie pour ses perspectives financières pour l'année entière, après une croissance des revenus et de l'Ebitda au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 31 décembre.

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre a augmenté de 3 % par an pour atteindre 5,34 milliards de livres sterling, contre 5,21 milliards de livres sterling pour le chiffre d'affaires retraité. L'Ebitda ajusté a augmenté de 1 % pour atteindre 2,03 milliards de livres sterling, contre 2,01 milliards de livres sterling en données corrigées.

Dans le FTSE 250, AG Barr a augmenté de 1,8 %.

AG Barr a déclaré qu'au cours de son exercice financier clôturé le 28 janvier, le chiffre d'affaires a bondi de 26 % pour atteindre 400 millions de livres sterling, contre 317,6 millions de livres sterling au cours des 52 semaines clôturées le 29 janvier 2023. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait maintenant s'élever à environ 49,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 14 % par rapport au résultat de 43,5 millions de livres sterling de l'année précédente et une légère augmentation par rapport aux attentes du marché.

AG Barr a également nommé Euan Sutherland au poste de directeur général, à compter du 1er mai.

Comme annoncé en août de l'année dernière, Roger White se retirera du conseil d'administration à la fin du mois d'avril 2024 et restera disponible jusqu'à la fin du mois de juillet pour assurer une transition en douceur de la direction, comme prévu.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,5 %.

Le secteur manufacturier chinois a continué de croître au début de l'année 2024, ont montré jeudi les données d'enquête de S&P Global.

L'indice Caixin des directeurs d'achat s'est établi à 50,8 points en janvier, inchangé par rapport à décembre, se situant une fois de plus légèrement au-dessus de la barre des 50 points sans changement, ce qui indique une expansion modeste.

Ce résultat est supérieur à l'indice officiel du secteur publié mercredi. L'indice PMI manufacturier officiel, compilé par le Bureau national des statistiques de Chine, a été rapporté à 49,2 points, suggérant une contraction continue du secteur manufacturier.

Au Japon, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,8 %.

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de la Jibun Bank a augmenté à 48,0 points en janvier, contre 47,9 en décembre, et est resté inchangé par rapport à l'estimation rapide. Se rapprochant de la barre des 50 points sans changement, il indique une décélération du ralentissement dans les usines japonaises.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,2 %.

A venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a un PMI manufacturier britannique à 0930 GMT. Il y a également une lecture de l'inflation des prix à la consommation dans la zone euro, ainsi que des données sur le chômage, à 1000 GMT.

Le pétrole Brent était coté à 80,66 USD le baril tôt à Londres jeudi, en baisse par rapport à 81,03 USD mercredi. L'or était coté à 2 042,55 USD l'once, en baisse par rapport à 2 050,57 USD.

Par Sophie Rose, reporter senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.