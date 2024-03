UBS Global Research a déclaré lundi qu'elle s'attendait désormais à ce que la Banque d'Angleterre commence à assouplir ses taux d'intérêt, avec une baisse de 25 points de base, en août, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse en mai.

La BoE a maintenu son taux inchangé à 5,25 % lors de sa dernière réunion et a déclaré qu'elle "réexaminerait la durée pendant laquelle le taux d'intérêt devrait être maintenu à son niveau actuel", dans l'attente de preuves supplémentaires que l'inflation reviendrait de manière permanente à l'objectif de 2 %.

Les données officielles ont montré le mois dernier que l'inflation britannique est restée stable à 4,0 % en janvier, défiant les prévisions d'une augmentation, tandis que les salaires ont augmenté au rythme le plus faible depuis plus d'un an au cours des trois derniers mois de 2023.

"L'accent mis par le Comité de politique monétaire (CPM) sur des preuves supplémentaires que l'inflation ne s'enracine pas suggère que le mois de mai pourrait être trop tôt pour la première réduction", ont écrit les économistes d'UBS dans une note.

La maison de courtage continue de s'attendre à ce que le marché du travail et l'inflation se détendent davantage.

"Il nous semble peu probable que la Banque d'Angleterre (qui est confrontée à une inflation plus élevée) commence à réduire ses taux en premier", a déclaré UBS.

Alors que la réunion de juin serait la prochaine option disponible, UBS a déclaré que le comité de politique monétaire préférerait probablement attendre le mois d'août, date à laquelle il actualisera ses prévisions.

Un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes a montré en février que la banque centrale britannique commencerait à réduire ses taux d'intérêt au troisième trimestre, une faible majorité d'entre eux s'attendant à ce que la première réduction ait lieu en août.

Au total, UBS prévoit 75 points de base de réduction cette année - 25 points de base en août, novembre et décembre - contre une prévision antérieure de 100 points de base, ce qui ramènerait le taux directeur à 4,50 % d'ici à la fin de l'année.