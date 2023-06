La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur à 4,75 %, son niveau le plus élevé en 22 ans, en raison de craintes croissantes que l'inflation ne se maintienne bien au-dessus de son objectif de 2 % dans un contexte de croissance économique forte et persistante.

La banque centrale était en attente depuis janvier afin d'évaluer l'impact des hausses précédentes après avoir augmenté les coûts d'emprunt huit fois depuis mars 2022 pour atteindre un niveau record de 4,50 % en 15 ans - le cycle de resserrement le plus rapide de l'histoire de la banque.

Des dépenses de consommation étonnamment fortes, un rebond de la demande de services, une reprise de l'activité immobilière et un marché du travail tendu montrent que l'excès de demande dans l'économie est plus persistant que prévu, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Notant une hausse de l'inflation en avril et le fait que les mesures de l'inflation de base sur trois mois ont atteint 4 % pendant plusieurs mois, la Banque du Canada (BdC) a déclaré : "Les inquiétudes se sont accrues quant à la possibilité que l'inflation mesurée par l'IPC reste sensiblement supérieure à l'objectif de 2 %".

Dans ce contexte, le conseil d'administration a estimé que "la politique monétaire n'était pas suffisamment restrictive pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et ramener durablement l'inflation à l'objectif de 2 %".

Le dollar canadien a augmenté de 0,5 % à 1,3330 pour un dollar américain après l'annonce. Les marchés monétaires estiment à près de 60 % les chances d'une nouvelle hausse des taux en juillet et ont entièrement intégré la possibilité d'un nouveau resserrement d'ici à septembre.

La dernière fois que le taux a atteint 4,75 %, c'était en avril et mai 2001.

Les marchés monétaires et les analystes avaient vu une possibilité de hausse des taux, mais beaucoup pensaient qu'une hausse était plus probable lors de la prochaine réunion en juillet. Environ deux tiers des économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendaient à ce que la banque centrale maintienne ses taux jusqu'à la fin de 2023.

En avril, l'inflation annuelle s'est accélérée pour la première fois en 10 mois pour atteindre 4,4 %. Le PIB du premier trimestre a augmenté de 3,1 % - contre 2,3 % prévus par la BoC - et en avril, l'économie devrait croître de 0,2 %.

La Banque du Canada a déclaré qu'elle continuerait à évaluer les indicateurs économiques à l'avenir afin de déterminer s'ils sont compatibles avec la réalisation de l'objectif d'inflation.

Mais elle a baissé le langage qui était dans la déclaration de politique précédente d'avril disant qu'elle "reste prête à augmenter le taux directeur plus loin" pour obtenir l'inflation à l'objectif, laissant son prochain mouvement possible plus ouvert.

La Banque du Canada a déclaré qu'elle prévoyait toujours un ralentissement de l'inflation jusqu'à 3 % cet été, mais elle n'a pas réaffirmé qu'elle reviendrait lentement à son objectif de 2 % d'ici la fin de l'année prochaine, comme elle l'avait fait lors de ses dernières prévisions en avril.