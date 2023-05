La Banque du Canada (BdC) a déclaré vendredi qu'elle avait choisi Rhys Mendes, cadre de longue date de la banque centrale, pour occuper le poste de sous-gouverneur à partir du mois de juillet, en remplacement du départ du sous-gouverneur Paul Beaudry.

En tant que sous-gouverneur, à partir du 17 juillet, Mendes supervisera la recherche économique et financière de la BoC ainsi que son analyse des développements économiques internationaux, selon un communiqué de la banque centrale.

Mendes, qui a rejoint la banque en 2004, était détaché au ministère des finances du Canada depuis 2021, où il occupait le poste de sous-ministre adjoint.

"Nous bénéficierons grandement de son expérience et de son expertise en matière de modélisation économique, de conception de cadres de politique monétaire et de questions de politique internationale", a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, dans le communiqué.

Mendes est titulaire d'une licence en économie de l'université de York, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en économie de l'université de Toronto. Au sein de la banque, il a notamment occupé les postes de directeur général de la recherche économique et financière et de directeur général de l'analyse économique internationale.

Le mois dernier, la Banque a annoncé que le sous-gouverneur Beaudry quitterait ses fonctions à la fin du mois de juillet pour retourner dans le monde universitaire, après un mandat de plus de quatre ans au cours duquel la Banque a dû faire face à des défis liés à la pandémie de COVID-19 et à l'invasion de l'Ukraine.