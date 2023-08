Les actions de Toronto ont mis fin à une série de trois jours de hausse lundi, plombées par les actions des secteurs des matériaux et de l'énergie, les prix des matières premières ayant baissé en raison des inquiétudes concernant la faiblesse de la reprise économique en Chine et le marché de l'immobilier chargé de dettes.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 117,03 points, soit 0,6 %, à 20 290,54.

Les inquiétudes concernant les perspectives de la demande chinoise se sont aggravées après que Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, a cherché à retarder un paiement sur une obligation privée onshore pour la première fois après avoir suspendu la négociation de 11 obligations onshore, a déclaré une source.

Cette mesure a porté un nouveau coup aux efforts déployés par les responsables politiques pour rétablir la confiance des investisseurs dans la deuxième économie mondiale et le plus grand consommateur de pétrole et de métaux.

"Tout le monde attend de savoir ce que la Chine va faire car, selon le produit, près de la moitié de la demande provient de Chine", a déclaré Laura Lau, responsable des investissements chez Brompton Group.

Les participants au marché attendent avec impatience les données sur l'inflation au Canada, prévues plus tard dans la semaine, pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la Banque du Canada (BdC).

"La Banque du Canada est consciente du fait que nous sommes plus sensibles aux taux d'intérêt et qu'il sera difficile d'augmenter les taux d'intérêt", a déclaré Mme Lau.

Les actions du secteur des matériaux, qui comprennent les mineurs et les sociétés d'engrais, ont perdu 1,8 %, menant les pertes sectorielles alors que les prix des métaux de base et des métaux précieux ont chuté en raison des problèmes du marché immobilier chinois et d'un dollar plus fort.

Le secteur de l'énergie a chuté de 0,4 %, les prix du brut ayant baissé de plus de 1 % en raison des inquiétudes suscitées par la reprise économique chancelante de la Chine.

Suncor Energy est l'une des sociétés devant publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée. (Reportage de Siddarth S à Bengaluru et Nivedita Balu à Toronto ; Rédaction de Pooja Desai et Richard Chang)