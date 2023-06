L'autorité de régulation financière du Canada exhorte les créanciers à s'attaquer aux risques liés à la prolongation des prêts hypothécaires dans les meilleurs délais, alors que de nombreux emprunteurs tentent de faire face à la hausse des coûts hypothécaires consécutive à l'augmentation surprise des taux d'intérêt de la Banque du Canada la semaine dernière.

L'urgence du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) souligne l'inquiétude que suscite le risque qui s'accumule dans les livres des créanciers canadiens alors que la banque centrale a repris la hausse des taux d'intérêt après une pause de quatre mois. La banque centrale du Canada a porté ses taux d'intérêt à 4,75 %, leur plus haut niveau depuis 22 ans, et les analystes parient sur une nouvelle hausse de 25 points le mois prochain.

De nombreuses grandes banques canadiennes autorisent les détenteurs de prêts hypothécaires à taux variable à prolonger leur période d'amortissement afin de maintenir leurs remboursements au même niveau, ce qui atténue temporairement l'impact de la hausse des coûts d'emprunt, mais accroît les risques pour les emprunteurs par la suite.

"Le BSIF s'attend à une approche plus prudente et plus active de la gestion des comptes, y compris la résolution de l'amortissement négatif à la première occasion ainsi que la reconnaissance du risque plus élevé de ces prêts dans le provisionnement des pertes", a déclaré l'organisme de réglementation dans un communiqué transmis à l'agence Reuters.

"Nos conversations continues avec les institutions financières ont souligné l'importance d'être proactif dans la gestion de tous les types de comptes hypothécaires, et d'agir avant que les niveaux de stress de l'emprunteur ne deviennent ingérables."

L'autorité de régulation avait prévenu en avril que si la solution à court terme consistant à allonger les périodes de remboursement des prêts hypothécaires aidait les emprunteurs, elle les maintiendrait plus longtemps dans l'endettement.

La hausse des taux d'intérêt a rendu les paiements hypothécaires plus difficiles pour les consommateurs, car ils ne couvrent plus la partie du paiement des intérêts, ce qui entraîne un solde hypothécaire et un amortissement négatif, ce qui signifie que le montant que les consommateurs doivent à la banque augmente.

Royce Mendes, analyste chez Desjardins, a noté que les six grandes banques canadiennes avaient plus de 20 % de leur portefeuille hypothécaire avec des amortissements supérieurs à 30 ans au premier trimestre, en raison de prêts à taux variable devenus non amortissables, contre environ 2 % des portefeuilles hypothécaires l'année précédente.

En temps utile, les détenteurs de prêts à taux variable doivent faire face à des augmentations d'au moins 30 % de leurs paiements pour rester sur leur calendrier d'amortissement initial. Par conséquent, certains pourraient opter pour une prolongation de l'amortissement, note Mendes.

Pour autant, l'amortissement devrait rester inférieur à 30 ans.

Les données publiées en mai par la Banque du Canada montrent qu'environ un tiers des prêts hypothécaires ont vu leurs paiements augmenter par rapport à février 2022, juste avant que la Banque ne commence à relever son taux d'intérêt directeur. La banque centrale prévoit que la quasi-totalité des détenteurs de prêts hypothécaires auront vu leurs paiements augmenter.