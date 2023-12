Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les actions européennes sont prêtes à démarrer en hausse si elles suivent l'exemple de l'Asie-Pacifique, soutenues par une baisse des rendements obligataires sur la base d'une confiance accrue dans le fait que le cycle de resserrement des principales banques centrales a atteint son point culminant.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi de 1,8 %, les investisseurs étant revenus à la charge après la chute de l'indice de référence à son plus bas niveau en trois semaines lors de la séance précédente. Deux des trois principaux mouvements de points ont été des poids lourds de l'industrie des puces électroniques, Tokyo Electron et Advantest.

Le Hang Seng de Hong Kong s'est débarrassé d'un début d'hésitation, soutenu par un bond de 1,2 % de son sous-indice technologique. L'indice des valeurs sûres de la Chine continentale a enregistré un léger gain, après avoir atteint un creux de près de cinq ans en début de séance, en raison des inquiétudes persistantes suscitées par l'avertissement de Moody's concernant l'abaissement de la note de crédit de la Chine.

L'indice de référence des actions australiennes a progressé de 1,6 %, bénéficiant toujours de l'optimisme suscité par la pause de la Banque de réserve d'Australie en matière de relèvement des taux d'intérêt.

Si l'on ajoute à cela la récente attitude dovish de la Réserve fédérale et l'interview, mardi, d'Isabel Schnabel, responsable de la politique de la BCE, qui a déclaré à Reuters qu'un nouveau resserrement était "plutôt improbable", on a de plus en plus l'impression que les principales banques centrales en ont fini avec les hausses de taux. La Banque du Canada est considérée comme susceptible d'ajouter à ce récit avec une décision de "maintien" plus tard dans la journée.

Les rendements des obligations d'État de référence ont fortement chuté, atteignant des plus bas de plusieurs mois au Japon, alors qu'ils suivaient la chute des rendements du Trésor américain au cours de la nuit.

Mais si l'économie américaine ralentit incontestablement, les signes indiquent toujours qu'un atterrissage en douceur est probable. Le marché du travail est au centre des préoccupations de la semaine, avec le rapport ADP sur l'emploi plus tard dans la journée, en préparation du rapport mensuel sur les salaires de vendredi.

Les données macroéconomiques des plus grandes économies européennes sont également attendues prochainement, l'Allemagne publiant les commandes industrielles et le Royaume-Uni les enquêtes auprès des directeurs d'achat, tandis que la zone euro publie les chiffres des ventes au détail.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Commandes industrielles en Allemagne (octobre)

PMI tous secteurs au Royaume-Uni (Nov)

Rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre

Ventes au détail dans la zone euro (oct)

Emploi ADP aux Etats-Unis (Nov)

Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt