Le gouverneur de la Banque du Canada (BdC), Tiff Macklem, a déclaré jeudi que le Premier ministre Justin Trudeau devrait éviter les augmentations importantes de dépenses dans son prochain budget fédéral afin de ne pas entraver les efforts de la banque centrale pour réduire l'inflation persistante.

"S'il y a des augmentations importantes des dépenses, cela pourrait commencer à entraver le retour de l'inflation à l'objectif fixé dans le calendrier que nous avons établi", a déclaré M. Macklem lors de son témoignage devant la commission des finances de la Chambre des communes.

M. Macklem répondait à une question posée par un législateur sur le prochain budget du gouvernement fédéral, qui devrait être publié en mars ou en avril.

Les dépenses publiques globales aux niveaux fédéral, provincial et municipal augmentent actuellement d'environ 2,25 % par an, ce qui ne contribue pas à réduire l'inflation, a déclaré le gouverneur.

Mais si les dépenses du budget fédéral stimulent la demande, cela serait "particulièrement problématique", a-t-il ajouté.

Pendant la pandémie, le déficit budgétaire du pays a atteint des sommets historiques, et l'opposition a critiqué à plusieurs reprises le gouvernement Trudeau pour avoir alimenté l'inflation par ses dépenses.

La Banque du Canada a

a maintenu son taux directeur au jour le jour

à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %, dans le but de maîtriser l'inflation, alors même que la croissance du PIB a été faible et que l'inflation est restée bien supérieure à son objectif de 2 %. L'inflation était de 3,4 % en décembre.

Le gouverneur a déclaré que des événements inattendus, tels qu'un blocage soudain de la chaîne d'approvisionnement, pourraient encore contraindre la banque centrale à relever à nouveau les taux d'intérêt, même si elle se concentre désormais davantage sur le moment où elle devrait commencer à les abaisser.

La banque centrale souhaite que les pressions sur les prix s'atténuent et que l'inflation sous-jacente soit clairement orientée à la baisse avant d'envisager une diminution des taux d'intérêt, a déclaré M. Macklem. (Reportage de Steve Scherer et Promit Mukherjee ; Rédaction de Mark Porter)