L'économie canadienne a perdu de manière inattendue 1 400 emplois nets en juin, tandis que le taux de chômage a augmenté plus que prévu pour atteindre 6,4 %, son plus haut niveau depuis 29 mois, selon des données publiées vendredi.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu un gain net de 22 500 emplois et une hausse du taux de chômage à 6,3 %, contre 6,2 % en mai.

Le taux de chômage, en hausse depuis un an, a augmenté de 1,3 point de pourcentage depuis avril 2023 et est maintenant le plus élevé depuis un taux de chômage de 6,5 % en janvier 2022, selon les données de Statistique Canada. Si l'on exclut les années de pandémie de coronavirus, le taux de chômage a atteint 6,4 % pour la dernière fois en octobre 2017.

L'agence statistique a noté qu'il était de plus en plus difficile de trouver un emploi, citant des signes tels que l'augmentation du chômage chez les jeunes et, plus récemment, chez les hommes d'âge mûr. Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 13,5 %, ce qui, en dehors de la pandémie, est le plus élevé depuis septembre 2014.

La croissance du salaire horaire moyen des employés permanents s'est toutefois accélérée pour atteindre un taux annuel de 5,6 %, contre 5,2 % en mai. Le taux de croissance des salaires - suivi de près par la Banque du Canada (BdC) en raison de son effet sur l'inflation - a été le plus rapide depuis 5,7 % en décembre.

La croissance des salaires, qui tend à retarder les ajustements de l'emploi, peut refléter une série de facteurs, y compris la composition de l'emploi et les effets de l'année de référence, a noté Statscan.

Le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a déclaré le mois dernier que le marché du travail s'était raisonnablement refroidi au cours des derniers mois et que la réalisation de l'objectif de la banque centrale, à savoir le ralentissement de l'inflation, n'impliquait pas nécessairement une forte hausse du chômage. Il y a même de la place pour la croissance économique et la création d'emplois sans mettre en péril l'objectif de 2% d'inflation de la banque, a déclaré le gouverneur.

En juin, des emplois à temps plein ont été supprimés, tandis que des postes à temps partiel ont été créés.

L'emploi dans le secteur des biens a augmenté de 12 600 postes nets, principalement dans l'agriculture, tandis que le secteur des services a perdu 14 100 postes nets, principalement dans les secteurs du transport et de l'entreposage et de l'information, de la culture et des loisirs. Dans l'ensemble, il y avait 1,4 million de chômeurs en juin, soit une hausse de 3,1 % par rapport au mois précédent.

La faiblesse des chiffres de l'emploi pourrait accroître la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en juillet, après qu'une hausse inattendue de l'inflation en mai a ramené les paris du marché monétaire sur une deuxième réduction en deux mois sous la barre des 50 %.

La banque centrale a abaissé son taux directeur pour la première fois en plus de quatre ans en juin et a déclaré que d'autres réductions étaient probables si l'inflation continuait à ralentir. La prochaine annonce de taux de la banque est prévue pour le 24 juillet, environ une semaine après la publication des prochaines données sur l'inflation, le 16 juillet.