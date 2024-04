Le principal indice boursier du Canada a terminé stable lundi, les gains des valeurs financières et industrielles ayant été compensés par des pertes dans le secteur des soins de santé, sous l'impulsion de Bausch Health.

Les investisseurs se sont montrés prudents avant la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, qui devrait maintenir les taux stables et publier de nouvelles projections de croissance économique.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 4,08 points, ou 0,02 %, à 22 260,30.

Les titres des secteurs de l'énergie et de l'or ont chuté, suivant les pertes des prix du pétrole et des lingots. Les actions des secteurs de l'énergie et des matériaux ont baissé respectivement de 0,22 % et de 0,56 %.

Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille senior chez Luft Financial, iA Private Wealth, a déclaré que les investisseurs prenaient des bénéfices sur les actions des secteurs de l'énergie et de l'or après leur récente hausse.

Les actions du secteur de la santé ont baissé de 1,8 %, tirées vers le bas par Bausch Health qui a perdu 7 % après que la société ait annoncé vendredi qu'elle intentait un procès en matière de brevets contre Amneal Pharmaceuticals.

Parmi les principaux mouvements, GoEasy Ltd a mené la bourse avec un gain de 4,4 %.

Six des onze secteurs ont enregistré une baisse de l'indice, les actions industrielles limitant les pertes avec un gain de 0,6 %.

La Banque du Canada devrait annoncer sa prochaine décision sur les coûts d'emprunt mercredi, où l'on s'attend à ce que la banque centrale laisse les taux inchangés.

"Les deux derniers rapports sur l'IPC au Canada ont été encourageants. Néanmoins, les décideurs politiques resteront probablement prudents, soulignant que d'autres progrès sont nécessaires", ont déclaré les stratèges de la Banque nationale du Canada.

Les investisseurs surveilleront les données économiques cruciales aux États-Unis, attendues plus tard dans la semaine, ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, afin d'obtenir davantage d'indications sur le calendrier des réductions de taux au cours de l'année.

Dans l'actualité des entreprises canadiennes, Perpetua Resources a gagné 32 % après que la société minière a reçu une lettre d'intérêt de la part de l'Export-Import Bank (EXIM) des États-Unis pour un prêt d'une valeur maximale de 1,8 milliard de dollars afin de développer une mine d'antimoine et d'or dans le nord de l'Idaho. (Reportage de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Deepa Babington)