Les actions des marchés émergents ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois lundi, les dernières mesures de relance de la Chine ayant déçu les investisseurs, tandis que les banques turques se sont effondrées après que la banque centrale a annulé un programme de protection des dépôts contre les chutes de la lire.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a chuté de 0,4 %. Il s'agit de sa huitième journée consécutive dans le rouge et de sa plus longue série de pertes depuis avril 2022.

Les actions des poids lourds de Shanghai et de Hong Kong ont chuté de plus de 1 %, l'indice des valeurs vedettes chinoises atteignant son plus bas niveau en neuf mois après que la banque centrale du pays a réduit son taux de prêt de référence à un an de 10 points de base, ce qui est moins que prévu, et a maintenu inchangé le taux à cinq ans.

Le yuan s'est affaibli d'environ 0,2 % à 7,32 pour un dollar dans les échanges offshore.

"Dans la conjoncture actuelle, des baisses de taux plus importantes et des réductions du RRR pourraient être considérées comme des mesures concrètes nécessaires pour aider à restaurer la confiance, même si elles ne conduisent pas à un renforcement du crédit et de la croissance économique dans l'immédiat", a déclaré Ulrich Leuchtmann, stratège de Commerzbank, dans une note.

"Certes, les baisses de taux entraîneront des écarts de taux d'intérêt plus importants par rapport aux États-Unis et à la plupart des grandes économies, ce qui accentuera la pression à la baisse sur le CNY dans un premier temps. Toutefois, si des mesures de relance plus énergiques sont considérées comme efficaces pour soutenir la croissance économique, la pression sur le CNY pourrait également s'atténuer."

La plupart des autres marchés boursiers asiatiques ont été mitigés, bien que les actions en Europe centrale et en Afrique du Sud aient rebondi après les pertes de la semaine dernière.

Les banques turques ont chuté de 3,7 %, à la traîne de l'indice de référence du pays, après que la banque centrale a commencé à supprimer un programme coûteux qui protège les dépôts en lires de la dépréciation du taux de change, marquant ainsi un nouveau pas vers des politiques plus orthodoxes.

La banque centrale devrait augmenter ses taux d'intérêt dans le courant de la semaine, ce qui constituerait sa troisième hausse sous l'égide du gouverneur Hafize Gaye Erkan, qui s'est engagé à poursuivre "des hausses de taux graduelles et régulières". La semaine dernière, la banque centrale a prévu une inflation de fin d'année d'environ 60 %, contre 43,8 % en juillet.

En outre, les investisseurs suivront de près la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, plus tard cette semaine, afin d'obtenir des indices sur l'évolution des taux d'intérêt américains après une série de hausses agressives.

Les monnaies des pays émergents ont été mises sous pression récemment en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor et de l'appréciation du dollar à la suite des signes de résilience de l'économie américaine et des paris selon lesquels les coûts d'emprunt pourraient rester élevés plus longtemps.

La livre turque a chuté à un nouveau record de 27,165 pour un dollar, mais la plupart des autres monnaies se sont stabilisées.

L'attention se portera également sur le sommet du groupe BRICS des principales économies émergentes - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - qui se tiendra à Johannesburg entre le 22 et le 24 août.

Pour le GRAPHIQUE sur les performances des marchés des changes émergents en 2023, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour le GRAPHIQUE sur les performances de l'indice MSCI des pays émergents en 2023, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour des informations sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour le rapport sur le marché de la RUSSIE, voir (rapport de Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition par Eileen Soreng)