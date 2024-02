Les marchés chinois bondissent à la perspective d'un soutien politique

Le 06 février 2024 à 07:54 Partager

Les actions chinoises ont enregistré leurs plus fortes hausses en 14 mois mardi et le yuan s'est apprécié grâce à de nouveaux signes de soutien de l'État aux marchés et à une information selon laquelle le président Xi Jinping s'apprête à discuter des marchés avec les autorités de régulation financière.

Bloomberg News a rapporté que la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine prévoyait d'informer les dirigeants sur les conditions du marché dès mardi. Le fonds d'État chinois Central Huijin Investment a déclaré mardi qu'il avait élargi son champ d'investissement. [.SS][CNY/] L'indice CSI 300 a augmenté de plus de 3%. Voici les points de vue des analystes et des investisseurs sur l'évolution du marché : NICK FERRES, CHIEF INVESTMENT OFFICER, VANTAGE POINT, SINGAPORE : "(C'est) encore loin d'être convaincant, mais vous arrêtez de paniquer quand les décideurs politiques commencent à paniquer. "Ils reconnaissent au moins qu'ils ne peuvent plus supporter la baisse... vous pouvez voir un effondrement des prix de type cascade... encore une fois, c'était probablement une raison pour laquelle les décideurs politiques ont paniqué." KHOON GOH, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR L'ASIE, ANZ, SINGAPOUR : "Je pense qu'aujourd'hui, il est très clair que les autorités ont voulu mettre un terme à la pourriture, en particulier juste avant les vacances du Nouvel An lunaire. "Le flash d'information selon lequel le président Xi s'est entretenu avec les régulateurs financiers au sujet du marché boursier est un autre signe que le président lui-même prend cette question au sérieux. "Je ne pense pas que cela soit très courant et, du point de vue du calendrier, vous devez soupçonner que cela vise vraiment à essayer d'instiller la confiance et d'arrêter le déclin du marché des actions". VASU MENON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT, OCBC BANK, SINGAPOUR "Les informations selon lesquelles le président chinois Xi Jinping s'apprête à recevoir un briefing des régulateurs chinois sur les marchés financiers ont une fois de plus fait naître l'espoir que l'échelon supérieur du gouvernement interviendrait avec des mesures plus significatives. "Pour que le marché boursier connaisse une reprise plus durable, les problèmes du marché de l'immobilier doivent être traités de manière plus agressive afin de contribuer à renforcer la confiance. "Néanmoins, le président Xi a montré des signes d'implication accrue dans les politiques financières et économiques du pays, ce qui permet d'espérer que la Chine prendra davantage de mesures politiques dans les mois à venir, ce qui pourrait progressivement contribuer à améliorer le sentiment et la confiance au fil du temps." RYOTA ABE, ÉCONOMISTE, SMBC, SINGAPOUR : "Mon sentiment est que les signaux des autorités sont très clairs, ils veulent empêcher les marchés de chuter davantage parce que la chute peut appeler une autre chute et continuer à détériorer le sentiment du marché. Je dirais que ce type de mesures était nécessaire pour soutenir le sentiment des investisseurs, de sorte que les premières réactions ont toutes été positives. Toutefois, les fondamentaux économiques restent inchangés. Tant que les marchés auront des inquiétudes fondamentales sur l'économie réelle, la série d'annonces ne sera efficace qu'à court terme." BEN BENNETT, STRATÈGE D'INVESTISSEMENT APAC, LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT, HONG KONG : "Les marchés boursiers chinois ont été extrêmement volatils tout au long de l'année, et ces fluctuations ont probablement attiré des flux d'argent rapides, en particulier à court terme. Les annonces réglementaires et les achats officiels potentiels pourraient donc décourager ces flux et contribuer à soutenir les prix comme nous l'avons vu aujourd'hui. "Mais cela ne résout pas les problèmes sous-jacents d'une économie qui subit une longue transformation. Le passage des anciens aux nouveaux secteurs est loin d'être achevé et risque d'entraîner des jours plus difficiles à l'avenir." KENNY NG, STRATÈGE EN VALEURS MOBILIÈRES, CHINA EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL COMPANY, HONG KONG : "Le marché continue d'anticiper de nouvelles mesures de soutien de la part de la Chine continentale, ce qui se traduira par une forte hausse (des prix). "On s'attend à ce que le sentiment du marché à court terme continue d'être stimulé.