L'or s'approche de son plus haut niveau sur 4 mois et demi en raison de la faiblesse du dollar et des craintes liées à l'inflation.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 883,21 $ l'once à 0301 GMT. La semaine dernière, le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis le 8 janvier à 1 889,75 $.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4 % à 1 884,30 $ l'once.

"L'indice du dollar américain reste relativement faible et les indices PMI de la fabrication et des services aux États-Unis et en Europe ont en fait augmenté la perspective d'une inflation dans les mois à venir", a déclaré Margaret Yang, stratège chez DailyFX.

"La récente glissade des crypto-monnaies a également renforcé l'attrait de l'or en tant qu'actif d'investissement alternatif. La dynamique haussière de l'or est très forte et il est probable qu'il défie un niveau psychologique clé à 1 900 dollars dans les jours à venir."

Le dollar s'est maintenu près de ses plus bas niveaux en trois mois face à la résurgence de l'euro et d'autres devises européennes, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

Les risques inflationnistes croissants aux États-Unis ont effrayé les marchés après que des données aient montré une hausse des prix à la consommation et une reprise de l'activité industrielle, renforçant l'attrait de l'or en tant que couverture contre l'inflation.

Indicateur de ce sentiment, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 1042,92 tonnes vendredi. Les spéculateurs ont augmenté leurs positions longues nettes sur l'or COMEX au cours de la semaine qui s'est terminée le 18 mai. [GOL/ETF] [CFTC/]

Le bitcoin a chuté de 13 % dimanche, ce qui l'a fait chuter d'environ 50 % par rapport au sommet de l'année, après que Pékin a intensifié ses efforts pour réprimer l'extraction et le commerce du bitcoin.

La Maison Blanche a déclaré vendredi qu'elle avait réduit son projet de loi sur les infrastructures de 2 250 milliards de dollars à 1 700 milliards de dollars, mais les Républicains ont jugé ces changements insuffisants pour parvenir à un accord.

Ailleurs, le palladium a bondi de 1% à 2 810,32 dollars l'once, l'argent a gagné 0,4% à 27,64 dollars et le platine a grimpé de 0,6% à 1 173,03 dollars.