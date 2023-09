L'euro était déjà prêt à s'affaiblir davantage avant la dernière décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt, mais en signalant que la hausse de jeudi serait la dernière, la BCE a scellé l'affaire.

"Plus bas pour plus longtemps", si vous voulez.

Les fonds spéculatifs et les spéculateurs sont toujours fortement acheteurs de l'euro, les différentiels de taux vont évoluer en sa défaveur - en particulier par rapport au yen et au dollar - et les perspectives économiques comparatives de la zone euro sont sombres, en particulier par rapport aux États-Unis.

Dans ce contexte, l'euro pourrait-il bientôt viser la parité avec le dollar ? Il s'en faut de 6 %, une distance notable mais pas insurmontable.

"Les analystes de HSBC ont écrit jeudi, après la hausse des taux de la BCE, que le potentiel de baisse de l'EUR-USD est des plus convaincants si l'on considère que les attentes en matière de taux d'intérêt de l'EUR se réduisent à partir de maintenant et que les réductions des taux d'intérêt américains ne sont plus prises en compte par le marché.

Ils prévoient un affaiblissement de l'euro jusqu'à 1,02 dollar d'ici le milieu de l'année prochaine.

Du point de vue du positionnement sur le marché, le potentiel de baisse de l'euro est également convaincant.

Les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les fonds ont réduit leur position nette longue sur l'euro à 136 000 contrats, son plus bas niveau depuis sept mois, mais cela représente encore un pari substantiel de 18 milliards de dollars sur l'appréciation de l'euro.

Il s'agit d'une position importante au regard des normes historiques et, compte tenu de l'attrait décroissant de l'euro par rapport aux autres monnaies, il est probable qu'elle sera encore réduite dans les semaines à venir.

Les ventes d'euros ne sont pas non plus concentrées sur le dollar. Il y a quelques semaines à peine, l'euro était à son plus haut niveau depuis 15 ans par rapport au yen - dépassant les 160,00 yens - ce qui porte à 15 % ses gains par rapport à la monnaie japonaise depuis le mois de mars.

Les données de la CFTC montrent que les fonds et les spéculateurs détiennent une importante position courte nette sur le yen, d'une valeur d'environ 8,2 milliards de dollars. Si l'on compare cette position à celle de l'euro, il n'est pas difficile d'envisager une réduction potentielle du fossé dans les semaines et les mois à venir.

CROISSANCE ET POLITIQUES DIVERGENTES

D'autant plus que les perspectives de politique monétaire divergent : alors que la BCE signale la fin de sa politique de resserrement, la Banque du Japon met le turbo.

Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent désormais à ce que la BOJ mette fin à sa politique de "contrôle de la courbe des taux" en octobre plutôt qu'en avril 2024, et à ce que la politique de taux d'intérêt négatifs du Japon prenne fin en janvier 2024, soit près d'une année entière plus tôt que prévu.

En résumé, l'euro pourrait baisser davantage face au yen que face au dollar, même si la divergence entre les États-Unis et la zone euro retiendra davantage l'attention.

Les signaux économiques de part et d'autre de l'Atlantique ont été éloquents jeudi : les ventes au détail américaines ont dépassé les attentes et l'inflation des prix à la production a été plus élevée que prévu, tandis que la BCE a réduit ses perspectives de croissance à 0,7 % cette année et à 1,0 % l'année prochaine.

Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve - et surtout pas les économistes - mais alors que l'économie américaine flirte avec un possible atterrissage en douceur, la zone euro flirte avec une possible récession.

La divergence semble assez bien ancrée. L'indice des surprises économiques américaines de Citi est positif depuis mai et l'indice de la zone euro est négatif depuis mai.

En effet, si l'on exclut les distorsions dues à la pandémie du début de l'année 2020, les niveaux les plus bas de l'indice des surprises de la zone euro en juillet étaient comparables aux niveaux observés pour la dernière fois au plus profond de la grande crise financière.

Il reste à voir dans quelle mesure le taux de change de l'euro en est déjà imprégné, mais rien n'indique que l'avantage du dollar en termes de taux et de rendement va bientôt s'amenuiser.

Les opérateurs sur les taux d'intérêt de la zone euro estiment que la BCE a fini de relever ses taux et parient désormais sur des baisses de taux d'environ 70 points de base l'année prochaine. Les opérateurs sur les taux d'intérêt américains ne sont toujours pas convaincus d'une nouvelle hausse des taux cette année et ont progressivement réduit leurs paris sur une baisse des taux en 2024 ces derniers temps.

"La mise à jour de la politique de la BCE aujourd'hui et les données américaines plus solides pour le troisième trimestre encouragent davantage ces attentes, ce qui exerce une pression à la baisse sur l'EUR/USD", a écrit Lee Hardman de MUFG jeudi.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)