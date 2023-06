Le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis 15 ans face à l'euro et de son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar vendredi, à la veille d'une décision politique très attendue de la Banque du Japon, qui devrait rester ultra-doviste face à ses homologues hawkish.

L'euro était sur le point de connaître sa meilleure semaine depuis novembre, après que la Banque centrale européenne (BCE) a signalé de nouvelles hausses de taux à venir, après avoir augmenté les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 22 ans dans la nuit. Cette hausse et une série de données économiques américaines peu encourageantes ont fait chuter le dollar, les opérateurs ayant revu à la baisse leurs paris sur le niveau auquel les taux d'intérêt américains devraient être relevés.

Le yen japonais s'est apprécié d'un peu plus de 0,1 % à 140,09 pour un dollar, après avoir atteint 141,50 pour un dollar lors de la session précédente, son niveau le plus bas depuis novembre.

Par rapport à l'euro, le yen a acheté 153,40, non loin de son plus bas niveau en 15 ans de 153,685 pour un euro. La devise japonaise est également restée proche de son plus bas niveau depuis plus de sept ans face à la livre sterling, à 178,34.

"La faiblesse généralisée du yen japonais reflète principalement les attentes de la Banque du Japon de rester sur ses positions aujourd'hui et probablement dans les mois à venir en termes de politique monétaire", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

La BOJ doit annoncer sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée de vendredi, à l'issue de sa réunion de deux jours, les investisseurs s'attendant largement à ce que la banque centrale maintienne des taux très bas.

"Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux à un niveau très bas. Les attentes concernant le maintien des taux lors de la réunion de juin semblent bien ancrées, de sorte que la réaction du marché sera probablement modérée dans un tel scénario", ont déclaré Gregor Hirt, responsable mondial du portefeuille multi-actifs d'Allianz Global Investors, et Stefan Rittner, gérant de portefeuille.

Ailleurs, l'euro s'est maintenu près d'un plus haut d'un mois à 1,0947 $, après avoir bondi de plus de 1 % jeudi à la suite de la hausse des taux d'intérêt et des prévisions optimistes de la BCE.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'une nouvelle hausse des taux en juillet était très probable et que la banque centrale avait encore "du chemin à parcourir" pour éviter une inflation élevée.

"La plus grande surprise a été la révision à la hausse des prévisions d'inflation pour 2024 et surtout pour 2025", ont déclaré les économistes de la Deutsche Bank dans une note.

"Notre attente de base est une dernière hausse de 25 points de base en juillet pour atteindre un taux final de 3,75 %. Les risques restent clairement orientés à la hausse".

La livre sterling a atteint un pic de plus d'un an à 1,2794 dollars au début des échanges en Asie, les opérateurs ayant également augmenté leurs paris sur le fait que la Banque d'Angleterre relèvera probablement ses taux d'intérêt pour la 13ème réunion consécutive la semaine prochaine.

L'OPTIMISME DE LA FED REMIS EN QUESTION

La décision de politique monétaire de la BCE est intervenue un jour après que la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux d'intérêt inchangés, mettant fin à une série de dix hausses consécutives, bien qu'elle ait signalé que les coûts d'emprunt pourraient encore devoir augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

Cependant, une série de données publiées jeudi ont amené les marchés à remettre en question cette opinion, alors que l'activité économique aux États-Unis ralentit et que l'inflation se refroidit.

La production des usines américaines s'est quasiment arrêtée en mai, l'industrie manufacturière luttant contre le poids des taux d'intérêt plus élevés, tandis que les prix des importations américaines ont également chuté le mois dernier.

Un rapport séparé du département du travail a montré que les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État sont restées inchangées à 262 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 juin, au-dessus des prévisions des économistes qui tablaient sur 249 000 demandes.

Les ventes au détail américaines ont toutefois augmenté de manière inattendue en mai, les consommateurs ayant augmenté leurs achats de véhicules à moteur et de matériaux de construction.

Le billet vert a chuté à la suite de la publication de ces données et a atteint son plus bas niveau en un mois, à 102,08, contre un panier de devises, jeudi. L'indice du Dollar Index s'est maintenu à 102,17 au début des échanges en Asie.

Dans d'autres devises, le dollar australien a acheté 0,68775 $, non loin du plus haut de quatre mois de 0,6893 $ atteint lors de la session précédente.

Le kiwi a augmenté de 0,06% à 0,6239 $.