L'atonie de la demande mondiale a aggravé le déclin de l'activité manufacturière en Europe et aux États-Unis et reste un défi majeur pour de nombreux grands exportateurs asiatiques, selon les enquêtes de conjoncture du mois de mai.

Les indices des directeurs d'achat (PMI) pour la zone euro se sont encore déplacés sous le seuil de rentabilité malgré le fait que les usines ont réduit leurs prix pour la première fois depuis septembre 2020. En Grande-Bretagne, la production a baissé pour le troisième mois consécutif et les nouvelles commandes ont diminué au rythme le plus rapide depuis quatre ans.

Aux États-Unis, la production a baissé pour le troisième mois consécutif et les nouvelles commandes ont diminué au rythme le plus rapide en quatre mois.

l'industrie manufacturière s'est contractée pour le septième mois consécutif, les nouvelles commandes continuant de chuter dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, mais les usines ont porté l'emploi à son plus haut niveau depuis neuf mois.

Alors que les indices PMI de la Chine et du Japon ont montré que l'activité des usines était en croissance le mois dernier, ils contrastent avec les faibles indicateurs de la Corée du Sud, du Viêt Nam et de Taïwan, où les baisses se sont poursuivies.

Compilé par S&P Global, le PMI manufacturier final HCOB de jeudi pour la zone euro est tombé à 44,8 contre 45,8 en avril, juste avant une lecture préliminaire de 44,6 mais en dessous de la marque de 50 qui sépare la croissance de la contraction pour un 11ème mois consécutif.

Un indice mesurant la production, qui alimente un PMI composite attendu lundi et qui est considéré comme un bon indicateur de la santé économique, a baissé de 48,5 à 46,4, son plus bas niveau depuis six mois.

"La faiblesse de la demande dans le secteur manufacturier, qui est devenue de plus en plus évidente depuis le début de l'année dans les lectures PMI en baisse, a maintenant conduit les entreprises interrogées à réduire leur production pour le deuxième mois consécutif", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

"La baisse des nouvelles commandes en provenance du pays et de l'étranger indique que la faiblesse de la production devrait persister pendant encore plusieurs mois".

La baisse a été généralisée, l'activité chutant dans les quatre plus grandes économies de l'Union monétaire : l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

Les usines réduisant leurs prix alors que les coûts de production ont baissé au rythme le plus rapide depuis février 2016 n'ont pas réussi à enrayer la chute de la demande.

Cette baisse des prix sera probablement bien accueillie par les décideurs politiques de la Banque centrale européenne, qui n'ont pas réussi jusqu'à présent à ramener l'inflation à son niveau cible malgré le lancement de leur programme de resserrement politique le plus agressif de l'histoire de la Banque.

L'inflation s'est élevée à 6,1 % le mois dernier, soit plus de trois fois l'objectif de la BCE, selon des données officielles publiées jeudi.

L'histoire est à peu près la même aux États-Unis, où le PMI manufacturier mensuel de l'Institute for Supply Management est tombé à 46,9 le mois dernier, contre 47,1 en avril. La série de sept mois sous le seuil clé de 50 indiquant une activité contractuelle est la plus longue depuis la Grande Récession.

La faiblesse persistante de l'indice PMI conforte les analystes dans l'idée que l'économie américaine entrera en récession cette année. Mais il y a eu plusieurs périodes, notamment au milieu des années 1990 ainsi qu'au milieu et à la fin des années 1980, au cours desquelles des lectures prolongées de l'indice PMI en dessous de 50 n'ont pas été accompagnées d'une récession.

L'ASIE DIVERGUE

L'ensemble disparate des indices PMI asiatiques indique une reprise inégale après la pandémie, en particulier en Chine, et assombrit les perspectives de croissance dans la région.

"Les enquêtes PMI suggèrent que la reprise économique en Chine s'est poursuivie en mai, bien qu'à un rythme plus lent. L'affaiblissement du soutien fiscal a pesé sur l'activité de construction", a déclaré Julian Evans-Pritchard, analyste chez Capital Economics.

"Mais la production manufacturière a augmenté et le secteur des services enregistre toujours des gains décents, ce qui suggère que la croissance du PIB au deuxième trimestre pourrait ne pas être aussi mauvaise que beaucoup le craignent.

Le PMI manufacturier chinois Caixin/S&P Global est passé de 49,5 en avril à 50,9 en mai.

Ce chiffre a dépassé les attentes de 49,5 d'un sondage Reuters, ce qui contraste fortement avec la contraction plus importante de l'activité observée dans l'indice PMI officiel publié mercredi.

Cependant, la confiance des entreprises chinoises pour les 12 mois à venir est tombée à son plus bas niveau depuis sept mois, sur fond d'inquiétudes concernant les perspectives économiques mondiales, selon l'enquête Caixin.

L'indice PMI final de la Jibun Bank au Japon a augmenté à 50,6 en mai, sa première lecture au-dessus du seuil de 50,0 depuis octobre, alors que la réouverture retardée de l'économie à la suite d'une pandémie a stimulé la demande.

Cependant, des données séparées publiées mercredi ont montré que la production industrielle japonaise a chuté de manière inattendue en avril.

Ailleurs en Asie, l'indice PMI de la Corée du Sud s'est établi à 48,4 en mai, s'enfonçant dans sa plus longue période de contraction en 14 ans, le ralentissement de la demande mondiale ayant frappé la production et les commandes.

Le Viêt Nam, la Malaisie et Taïwan ont également vu l'activité de leurs usines se contracter en mai, tandis que celle des Philippines s'est accrue, selon les enquêtes.

L'activité des usines indiennes a augmenté au rythme le plus rapide depuis octobre 2020, signe qu'une demande et une production fortes soutiennent la troisième plus grande économie d'Asie. (Reportage de Jonathan Cable et Leika Kihara ; Rédaction de Sam Holmes, Mark Potter et Chizu Nomiyama)