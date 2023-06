Les primes sur la roupie indienne ayant atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans, les exportateurs cherchent à gérer leurs créances en devises étrangères en recourant à des solutions alternatives allant des produits dérivés exotiques au simple report de leur couverture.

La réduction des différentiels de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Inde a fait chuter les primes à terme roupie/dollar. La semaine dernière, le rendement implicite à un an est tombé à 1,70 %, pas très loin des 1,61 % de décembre 2022, le niveau le plus bas depuis plus d'une décennie.

En outre, les primes devraient rester faibles car la Réserve fédérale a pratiquement promis de nouvelles hausses de taux pour lutter contre l'inflation, tandis que la Banque centrale indienne est probablement en pause prolongée.

Cette baisse des primes à terme, ou le faible taux de portage, signifie que les exportateurs obtiennent un taux USD/INR relativement défavorable lorsqu'ils couvrent leurs créances en dollars.

"La faiblesse sans précédent du portage de l'USD/INR à ce stade a obligé les gens à chercher des moyens innovants d'augmenter le portage", a déclaré Abhishek Goenka, PDG d'IFA Global, une société de gestion des risques qui conseille des entreprises ayant une exposition combinée de plus de 20 milliards de dollars.

"Un grand nombre de nos clients exportateurs nous ont contactés pour nous poser des questions sur les TARF.

Un TARF, ou target accrual range forward, est une structure d'options qui permet aux exportateurs de vendre des dollars à un taux bien meilleur que le taux à terme.

Par exemple, un exportateur peut mettre en place une structure lui permettant de vendre 0,25 million de dollars chaque mois pendant les quatre prochaines années à un taux de 88 roupies.

Toutefois, le "bénéfice" de l'exportateur est plafonné à un montant déterminé au moment de l'entrée en vigueur de l'option. Lorsque cette limite est atteinte, l'option cesse d'exister et l'exportateur n'est plus couvert.

En outre, pour reprendre l'exemple ci-dessus, si la roupie se déprécie en dessous de 88, l'exportateur est toujours obligé de vendre à 88.

Selon les analystes, il existe d'autres options de couverture moins compliquées pour les exportateurs, en particulier lorsque la volatilité implicite de la roupie est à son plus bas niveau depuis plusieurs années.

Par exemple, toute structure d'option qui est en position nette longue sur la volatilité aidera les exportateurs à tirer parti de la faible volatilité implicite.

"Les primes à terme ayant considérablement baissé au cours de l'année écoulée, les stratégies d'options semblent s'être imposées pour couvrir les exportations", a déclaré Jamal Mecklai, fondateur et PDG de la société de gestion des risques Mecklai Financial.

En outre, les faibles primes signifient que le coût d'opportunité est moindre si les exportateurs tardent à se couvrir sur le marché à terme.

"Les grands exportateurs peuvent utiliser des options pour se couvrir", a déclaré Jayesh Mehta, directeur général et trésorier national pour l'Inde à la Bank of America.

"Mais lorsque les primes sont trop faibles, il vaut mieux attendre et vendre le jour où l'on a des flux.