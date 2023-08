La roupie indienne devrait ouvrir en baisse mercredi, en raison d'un déclin des devises asiatiques et d'un faible appétit pour le risque après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit des États-Unis.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,32-82,34 pour le dollar américain contre 82,2550 lors de la session précédente.

"Voyons si la séance d'aujourd'hui est différente de celle d'hier et s'il y a un suivi du mouvement d'ouverture à la hausse (sur l'USD/INR)", a déclaré un cambiste d'une banque.

La roupie a baissé mardi à l'ouverture, mais s'est heurtée à un support à 82,30-82,35.

Les contrats à terme sur les actions américaines et les actions asiatiques ont chuté mercredi après que Fitch a abaissé la note des devises étrangères à long terme des États-Unis de AAA à AA+, reflétant une détérioration fiscale probable au cours des trois prochaines années et des négociations répétées sur le plafond de la dette.

Les devises asiatiques ont chuté tandis que l'indice du dollar a augmenté pour atteindre 102,16. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé au cours de la session asiatique.

"L'abaissement de la note de Fitch ne devrait avoir qu'un impact négatif minime sur l'attrait des bons du Trésor américain", a déclaré DBS Research dans une note. "L'inflation et la croissance élevées restent les principaux déclencheurs de la demande d'obligations.

Dans les données publiées mardi, un rapport suggère que l'industrie manufacturière américaine pourrait se stabiliser à des niveaux plus faibles en juillet, avec une amélioration des nouvelles commandes, bien que l'emploi dans l'industrie ait chuté à son plus bas niveau depuis trois ans.

Les données sur l'emploi privé aux États-Unis sont attendues plus tard dans la journée. Un rapport sur la situation du secteur non manufacturier américain sera publié jeudi, suivi par le rapport sur les emplois non agricoles vendredi.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme d'août du NSE se sont établis mardi à 82,3225 ** Prime à terme d'août USD/INR à 6,5 paisa ** Hausse de l'indice du dollar à 102,15 ** Hausse des contrats à terme du Brent de 1,1 % à 85,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,03 % ** Selon les données du NSDL, le secteur non manufacturier américain se porte bien.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 94,1 millions de dollars d'actions indiennes le 31 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 31,3 millions de dollars le 31 juillet.