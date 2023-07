La roupie indienne cherchera à se redresser lundi, suivant le mouvement de hausse des pairs asiatiques sur les données chinoises meilleures que prévu.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie se rapprochera du dollar américain à l'ouverture, à partir de 82,2475 lors de la session précédente. La monnaie nationale a connu vendredi sa pire séance en un peu moins de deux mois.

Avec les devises asiatiques qui se portent bien en début de semaine et le risque qui se maintient, la roupie "espère une mini-reprise", a déclaré un cambiste d'une banque.

Kunal Kurani, vice-président associé chez Mecklai Financial, s'attend à ce que l'USD/INR se situe dans une fourchette de 81,80-82,30 cette semaine, les mouvements du yuan chinois et les données américaines "à fort impact" étant considérés comme les variables importantes.

Les données américaines ISM sur la fabrication et les services sont attendues cette semaine, ainsi que les chiffres de l'emploi privé et de l'emploi non agricole. Ces données interviennent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à une hausse des taux lors de la réunion de septembre. Les investisseurs ne sont toutefois pas convaincus de la nécessité d'une nouvelle hausse.

Les données publiées vendredi ont soutenu les attentes des investisseurs selon lesquelles le cycle de hausse des taux de la Fed est terminé. L'indice du coût de l'emploi aux États-Unis a augmenté de 1,0 % d'un trimestre à l'autre, contre 1,2 % pour la période janvier-mars. Le taux annuel est passé de 4,8 % à 4,5 %.

Le yuan offshore a augmenté à 7,14 pour un dollar, aidé par la lecture du PMI chinois et une autre fixation quotidienne par la banque centrale du pays qui a indiqué un soutien à la monnaie.

La Banque Populaire de Chine a fixé le point médian du yuan à 7,1305 contre 7,1524 estimé par Reuters.

Pendant ce temps, alors que l'activité manufacturière chinoise a chuté pour un quatrième mois consécutif en juillet, les résultats ont été légèrement meilleurs que ce que les économistes attendaient.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme d'août du NSE se sont établis à 82,28 vendredi ** Prime à terme USD/INR à 7,25 paisa ** Indice du dollar à 101,75 ** Brent en baisse de 0,5 % à 84,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,98 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 152,4 millions de dollars d'actions indiennes le 27 juillet ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 152,4 millions de dollars d'actions indiennes le 27 juillet

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 31,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 27 juillet.