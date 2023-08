La roupie indienne devrait baisser mardi, sous la pression de la hausse du dollar par rapport à ses principaux homologues et aux monnaies asiatiques.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère baisse par rapport au dollar américain à partir de 82,2450 lors de la session précédente.

"Il est possible qu'il y ait une légère hausse (de l'USD/INR) à l'ouverture et qu'ensuite la fourchette soit étroite", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Il est difficile de voir (l'USD/INR) réussir à dépasser le récent plus haut de 82,35".

La fourchette de l'USD/INR après la semaine dernière s'est "définitivement déplacée vers le haut", mais "il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer".

L'indice du dollar a dépassé 102 au cours de la session asiatique, frôlant son plus haut niveau depuis trois semaines. Le yuan chinois a chuté à 7,1680 pour un dollar, tandis que le won coréen a subi une baisse de 0,7 %.

Une enquête privée a indiqué que l'activité manufacturière s'est contractée en Chine le mois dernier, réduisant la demande pour le yuan et aidant le dollar à s'apprécier. La faiblesse du yen japonais a contribué à ce que l'indice du dollar atteigne 102.

Les investisseurs attendent les données ISM sur l'activité manufacturière aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, qui seront suivies par les données sur les services jeudi et par l'important rapport sur les emplois non agricoles vendredi.

Les données seront publiées dans le sillage des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine a probablement procédé à sa dernière hausse de taux en juillet. Les chances d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre se sont stabilisées à environ 20 %.

Les prix du pétrole ont augmenté lundi, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent atteignant leur plus haut niveau depuis plus de trois mois. Le contrat a fait un bond de 14 % le mois dernier.

Kunal Sodhani, vice-président de la Shinhan Bank, a déclaré que l'augmentation des prix du pétrole brut et la hausse de l'indice du dollar soutiendraient l'USD/INR. Le support pour l'USD/INR se situe à 82,15 et la résistance à 82,50.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme d'août du NSE ont été réglés lundi à 82,32 ** Prime à terme d'août USD/INR à 7,25 paisa ** Indice du dollar en hausse à 102,02 ** Contrats à terme de pétrole brut Brent à 85,2 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,96% ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 152,3 millions de dollars le 28 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 46,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 juillet.