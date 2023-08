Les volumes d'échange et l'intérêt spéculatif pour la roupie indienne ont chuté au cours des derniers mois, la banque centrale ayant maintenu la monnaie dans une fourchette étroite, laissant les opérateurs peu convaincus de l'orientation future.

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme sur la devise USD/INR sur le National Stock Exchange (NSE) a chuté de plus de 40 % à 4,6 milliards de dollars par rapport au pic de cette année de près de 8 milliards de dollars en janvier.

En octobre 2022, lorsque la roupie a chuté à un niveau record, l'intérêt ouvert avait grimpé à 8,8 milliards de dollars.

La roupie indienne était à 82,80 contre le dollar à 13h30 IST mercredi.

Depuis février, la roupie s'est maintenue dans une fourchette de moins de 2 % entre 81,50 et 83,00, grâce à l'intervention active de la Reserve Bank of India (RBI).

La banque centrale est probablement intervenue lorsque l'USD/INR s'est rapproché de l'une ou l'autre des extrémités de la fourchette, ont déclaré les traders.

Le manque de conviction quant à l'orientation de la devise dans un contexte de faible volatilité a freiné les volumes et l'activité spéculative.

"La taille de la position est principalement fonction de la conviction sur les perspectives. Et c'est ce qui manque actuellement, a déclaré Nitin Agarwal, responsable des opérations en Inde chez ANZ.

Les volumes quotidiens moyens sur le segment des dérivés de devises du NSE ont baissé de plus de 30 % ce mois-ci, par rapport aux niveaux de janvier. Les volumes sur le NSE représentent une grande partie des transactions sur les dérivés de la roupie.

La fourchette USD/INR étant restée étroite, les gens ne prennent pas de gros paris à court ou à long terme. L'activité pour compte propre des banques sur les devises a diminué", a déclaré Ashutosh Tikekar, responsable des marchés mondiaux chez BNP Paribas India.

Au lieu de cela, les banques se concentrent sur la gestion des flux de devises des clients, a-t-il ajouté.

Les volumes entre les banques sur le segment du gré à gré ont également connu une baisse importante, à l'image du NSE.

Le volume quotidien moyen depuis le début du mois s'élève à 4,5 milliards de dollars sur le système interbancaire d'appariement des ordres, contre 6,9 milliards de dollars en janvier.

"Le rétrécissement de la fourchette signifie que les stop-loss et les take-profits sont désormais plus petits, à la fois sur une base intrajournalière et sur une base temporelle plus large", a déclaré un trader senior d'une banque du secteur privé.