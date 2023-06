La roupie indienne devrait ouvrir sans grand changement ce lundi, bien que la faiblesse des contreparties asiatiques puisse peser sur la monnaie nationale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira entre 81,93 et 81,96 pour le dollar américain, comparé à sa clôture au comptant de 81,93 lors de la session précédente.

Vendredi, la roupie a atteint un plus haut de plus de cinq semaines grâce à des entrées persistantes de dollars et a terminé sa meilleure semaine contre la devise américaine depuis le début du mois de mars.

Les devises asiatiques étaient en baisse de 0,1 % à 0,9 % au début de la journée de lundi. Le Dollar Index a peu varié par rapport aux autres devises après avoir chuté de 1,2% la semaine précédente, soit la plus forte baisse en cinq mois.

"Étant donné l'absence d'événements importants dans les deux semaines à venir, la roupie indienne est avantagée à court terme et toute baisse de l'USD/INR reste une bonne opportunité", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

Après avoir digéré plusieurs décisions de taux des banques centrales la semaine dernière, les investisseurs seront attentifs à une foule d'intervenants de la Réserve fédérale américaine cette semaine, notamment aux témoignages du président Jerome Powell devant le Congrès mercredi et jeudi.

Les investisseurs évaluent actuellement à 69 % la probabilité d'une hausse d'un quart de point de base en juillet, bien que les paris sur d'autres hausses de taux aient légèrement diminué après les données américaines mitigées de la semaine dernière.

Parallèlement, les attentes des consommateurs américains en matière d'inflation à court terme ont baissé à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans en juin, tandis que les perspectives à cinq ans se sont légèrement améliorées, selon une enquête qui a également montré un regain de confiance.

Les marchés américains sont fermés lundi pour cause de vacances.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 82,04 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paisa.

** Les contrats à terme USD/INR NSE juin se sont établis vendredi à 81,9550

** Prime à terme USD/INR de juin à 1,5 paisa

** Dollar Index en baisse à 102,340

** Brent en baisse de 1,5% à 75,4 dollars le baril

** Les contrats à terme SGX Nifty sur le mois le plus proche sont restés stables à 18 907.

** Les investisseurs étrangers ont acheté pour 399,3 millions de dollars d'actions indiennes le 15 juin - données NSDL

** Les investisseurs étrangers ont vendu pour 51,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 15 juin - données NSDL (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)