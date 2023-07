La roupie indienne a oscillé dans une fourchette étroite lundi, alors que les devises asiatiques se sont repliées après le rallye de la semaine dernière, tandis que les rendements américains ont augmenté.

La roupie était à 82,1600 pour le dollar américain à 10:38 IST, à peine modifiée par rapport à 82,1650 vendredi. La monnaie locale a augmenté à l'ouverture et a brièvement chuté à près de 82,20, un niveau considéré comme un support par les traders.

"82,20-82,30 verra une série d'offres (sur l'USD/INR) et devrait se maintenir pour le moment", a déclaré un trader fx.

Les devises asiatiques ont commencé la semaine sur la défensive à la suite d'une hausse des rendements américains et de la faiblesse des données chinoises.

Les rendements américains ont atteint leur plus bas niveau depuis deux semaines vendredi, après que les consommateurs ont revu à la hausse leurs attentes en matière d'inflation en juillet. La lecture préliminaire de l'Université du Michigan des prévisions d'inflation à un an a augmenté à 3,4 % ce mois-ci, contre 3,3 % en juin, et les perspectives d'inflation sur une demi-décennie ont augmenté à 3,1 %, contre 3,0 % le mois précédent.

"Il est difficile de donner une tournure réconfortante à la hausse des prévisions d'inflation à un an des ménages américains... alors que le consensus prévoyait une baisse", a déclaré ANZ dans une note.

Le yuan chinois offshore a chuté à 7,18 pour un dollar après que les données du PIB aient renforcé les signes récents d'une perte généralisée de l'élan économique. En glissement annuel, le PIB de la Chine a augmenté de 6,3 % au deuxième trimestre, ce qui est bien inférieur aux prévisions de 7,3 %.

Les monnaies asiatiques se sont redressées la semaine dernière grâce à l'optimisme concernant les perspectives d'inflation aux États-Unis et aux attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est sur le point d'interrompre son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Suivant la hausse des rendements américains, les primes à terme de la roupie ont chuté. Le taux implicite à un an a baissé de trois points de base pour atteindre 1,69 %. (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)