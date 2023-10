La roupie indienne devrait augmenter à l'ouverture vendredi, bénéficiant du soutien de la Reserve Bank of India (RBI) qui est intervenue de manière agressive à la fin de la session précédente.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,16-83,18 pour le dollar américain par rapport à 83,2450 jeudi.

La RBI a offert des dollars tout au long de la session de jeudi, et l'intervention a été particulièrement "lourde" juste avant 15h30, a déclaré un cambiste d'une grande banque étrangère. Les heures normales d'ouverture des marchés de gré à gré sont de 9 heures à 15 heures 30 (IST).

"Vous avez probablement eu une série de positions longues (sur l'USD/INR) qui ont décidé de se retirer à ce moment-là", a-t-il déclaré. "Ce qui s'est passé hier en fin de journée donne probablement le ton pour l'ouverture d'aujourd'hui.

Les pairs asiatiques de la roupie ont baissé après que le rendement du Trésor américain à 10 ans ait atteint 5 % pour la première fois depuis 2007.

Des données sur l'inflation globale aux États-Unis légèrement plus élevées que prévu, des données économiques américaines solides, une dynamique de l'offre et de la demande défavorable et des signaux de la part des responsables de la Réserve fédérale indiquant que les taux d'intérêt resteront élevés ont alimenté une chute des bons du Trésor.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a légèrement baissé en Asie pour atteindre 4,96 %. Il a néanmoins augmenté de près de 40 points de base en octobre, et ce malgré le conflit au Moyen-Orient.

Jeudi, le président de la Fed, M. Powell, a répété le message que d'autres responsables politiques avaient transmis, en déclarant que la vigueur de l'économie américaine et la persistance de marchés du travail étroits pourraient nécessiter des conditions d'emprunt encore plus strictes pour contrôler l'inflation, bien que la hausse des taux d'intérêt du marché puisse rendre l'action de la banque centrale moins nécessaire.

"M. Powell a indiqué que les taux resteraient inchangés lors de la réunion des 1er et 2 novembre, mais qu'ils pourraient rester 'plus élevés plus longtemps'", a déclaré la banque singapourienne OCBC dans une note.

Les données publiées jeudi indiquent que le marché du travail américain continue de défier les attentes en matière de ralentissement. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont tombées à leur plus bas niveau depuis neuf mois.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme d'octobre du NSE ont été réglés jeudi à 83,2425 ** Indice du dollar en hausse à 106,26 ** Contrats à terme sur le Brent en hausse de 0,8 % à 93,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,96 % ** Selon les données du NSDL, le marché du travail américain a continué à défier les attentes de ralentissement.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 239 millions de dollars d'actions indiennes le 18 octobre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 46,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 18 octobre.