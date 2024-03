La roupie indienne a chuté mercredi en raison de la faiblesse de la plupart des pays asiatiques après que les données sur l'inflation américaine aient dépassé les attentes, mais la plupart des participants au marché ont déclaré que la baisse était probablement un accident de parcours.

La roupie était à 82,8600 pour un dollar américain à 10h30 IST, comparé à 82,7675 lors de la session précédente.

Les devises asiatiques étaient principalement en baisse suite à une hausse des rendements du Trésor américain après que l'inflation stagnante ait suggéré que la Réserve fédérale attendrait plus longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

Une sortie anticipée de 2 milliards de dollars a renforcé la pression sur la monnaie nationale.

La roupie avait atteint un sommet de six mois à 82,64 lundi. Les acteurs du marché s'attendent à ce que la monnaie reprenne sa tendance à la hausse et remonte à ce niveau, voire plus haut.

"Nous pensons qu'après un léger pic (sur l'USD/INR), peut-être vers 82,90, nous pourrions voir une reprise de la tendance à la baisse vers les niveaux de 82,50", a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Anindya Banerjee, responsable de la recherche - FX et taux d'intérêt chez Kotak Securities, a déclaré que l'afflux persistant d'investissements de portefeuille étrangers et de rapatriements qui se produisent en mars pourraient atténuer l'impact de toute sortie potentielle. Il s'attend à une fourchette de 82,60-82,90 à court terme.

Un cambiste d'une banque a déclaré que la baisse de la roupie "aujourd'hui ne devrait causer qu'un peu de stress aux positions courtes (USD/INR)".

Les prix à la consommation de base aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en février, indiquant que les pressions sur les prix restaient stables, ce qui a entraîné une hausse des rendements du Trésor américain et de l'indice du dollar mardi.