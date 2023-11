La roupie indienne s'est légèrement améliorée lundi, car on s'attend à ce que la banque centrale veille à ce qu'il n'y ait pas de retombées de la baisse de la session précédente, qui a atteint son niveau le plus bas depuis longtemps.

La roupie était à 83,2950 pour un dollar américain, contre 83,34 vendredi. La monnaie s'est échangée lors d'une session agitée vendredi, affectée par un incident technique et un plus bas à vie de 83,42. La Reserve Bank of India (RBI) est intervenue pour aider la roupie, selon les traders.

"Aujourd'hui, nous prévoyons une faible volatilité et une fourchette d'échanges. La semaine de vacances écourtée pourrait dissuader les gros traders, et l'implication proactive de la banque centrale devrait limiter toute avancée substantielle de la paire", a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche - FX et taux d'intérêt chez Kotak Securities.

"La banque centrale pourrait faire baisser l'USD/INR pour compenser la hausse observée vendredi dernier.

La roupie a réussi à résister à la baisse des autres pays asiatiques, à la faiblesse de l'appétit pour le risque et à la hausse des rendements du Trésor américain. Moody's a abaissé vendredi la perspective de la note de crédit des États-Unis de "stable" à "négative", citant les déficits budgétaires importants et une diminution de l'accessibilité de la dette, ce qui a un impact sur le risque.

Les investisseurs se concentrent désormais sur l'inflation américaine, qui devrait être publiée mardi. Les prix globaux américains ont probablement augmenté de seulement 0,1 % en glissement mensuel en octobre, grâce à la baisse des prix de l'énergie, tandis que la mesure de base, plus importante, a probablement augmenté de 0,3 % en glissement mensuel et de 4,1 % en glissement annuel.

Les données sur l'inflation font suite aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière, qui ont indiqué qu'il n'était pas encore prêt à appeler à un pic de politique. (Rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema)