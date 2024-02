La roupie indienne a réussi à recevoir le soutien des spéculateurs après avoir ouvert en baisse à la suite des données sur l'inflation américaine plus élevées que prévu.

La roupie était à 83,0850 pour un dollar américain à 10:42 a.m. IST comparé à 83,0025 dans la session précédente.

La monnaie locale a ouvert à 83,1050 après que les prix à la consommation américains aient augmenté plus que prévu, suggérant un nouveau retard dans les réductions de taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

La roupie, après l'ouverture, trouve un soutien dans les "offres errantes (sur l'USD/INR)", qui sont "essentiellement des spéculateurs pris par le mouvement décent à la hausse dans un marché limité", a déclaré un cambiste dans une banque.

La fourchette étroite persistante sur l'USD/INR signifie que les baisses peu profondes de 15-20 paisa trouvent des acheteurs et que les petites hausses font l'objet d'offres, a-t-il expliqué.

Les chances d'une réduction des taux de la Fed en mars sont tombées à moins de 10 %, et celles pour mai ont chuté à près de 30 % après que les données aient indiqué que l'inflation américaine s'avérait difficile à maîtriser.

Les investisseurs estiment désormais qu'une baisse des taux de la Fed n'est probable qu'en juin et que la banque centrale américaine réduira ses taux de moins de 100 points de base en 2024. Au début de l'année, les investisseurs avaient tablé sur plus de six baisses de taux.

"Selon nous, une baisse en mars est désormais exclue et les chances d'une baisse en mai se sont considérablement réduites", a déclaré BofA Securities dans une note.

"Nous restons convaincus que les baisses de taux commenceront en juin. Bien que les risques soient maintenant clairement orientés vers un retard, il y aura quatre autres IPC avant la décision de juin, ce qui laisse beaucoup de temps pour rétablir le discours sur la désinflation."