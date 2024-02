La roupie indienne sera soutenue par l'afflux d'actions cette semaine, tandis que les banquiers surveillent de près si la banque centrale envisage la possibilité de laisser la monnaie s'apprécier. Les obligations d'État locales, quant à elles, devraient suivre les tendances des bons du Trésor américain.

Selon les calculs de Nuvama Alternative & Quantitative Research, l'Inde devrait enregistrer des entrées passives de 1,2 milliard de dollars dans les actions à la suite de la révision trimestrielle de MSCI, qui devrait prendre effet le 29 février.

Cependant, les flux entrants ne devraient pas déclencher une hausse significative de la roupie, qui a terminé à 82,9375 vendredi, enregistrant une progression hebdomadaire de 0,1 %. Les traders prévoient que la devise fluctuera dans la bande 82,75-83,15 cette semaine.

La devise se serait redressée sans les achats de dollars de la Reserve Bank of India (RBI), selon les traders. La RBI est intervenue massivement sur le marché des devises étrangères à au moins deux reprises la semaine dernière, ont-ils déclaré.

"Avec la RBI qui achète des dollars, il est difficile de voir comment la roupie peut s'apprécier. Attendez-vous à ce que le niveau de soutien (sur l'USD/INR) de 82,75-82,80 tienne", a déclaré Kunal Kurani, vice-président associé chez Mecklai Financial.

Les données américaines clés à surveiller cette semaine sont l'indice PCE principal et l'indice PCE de base de janvier. Ces données feront l'objet d'une attention particulière à la suite de l'inflation plus élevée que prévu aux États-Unis.

Par ailleurs, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans devrait se situer entre 7,06 % et 7,14 % cette semaine, selon les traders.

Le rendement a terminé à 7,0764% vendredi dernier, marquant une baisse de deux points de base pour la semaine, après que l'offre pour l'année financière se soit terminée et que les investisseurs étrangers aient acheté des obligations à plus long terme. Cependant, un pic dans les rendements du Trésor a mis un terme à la baisse.

Les traders sont prudents car les minutes des récentes réunions de politique de la Réserve fédérale et de la RBI suggèrent que des réductions de taux imminentes sont peu probables en raison des inquiétudes des banques centrales concernant l'inflation.

Les chances d'une baisse des taux de la Fed en mai sont tombées à environ 30 %.

Au début du mois, la RBI a maintenu ses taux directeurs et sa position, réitérant son engagement à atteindre l'objectif d'inflation à moyen terme de 4 % de manière cohérente.

La RBI pourrait envisager de modifier l'orientation de sa politique vers la fin avril-juin, ce qui pourrait conduire à une baisse des taux en octobre, en fonction de l'évolution macroéconomique et mondiale, a déclaré la DBS Bank.

Le rendement à 10 ans oscille au-dessus de 7 % ces derniers jours, la hausse des rendements du Trésor apportant un soutien, tandis que les importants flux de portefeuille dans la dette et un programme d'emprunt gérable ont empêché une hausse significative, a déclaré Radhika Rao, économiste principal à la DBS Bank.

Les opérateurs obligataires surveilleront également la stratégie de gestion des liquidités de la banque centrale, étant donné que les liquidités du système bancaire restent fortement déficitaires.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Ventes de logements neufs aux États-Unis en janvier - 26 février, lundi (20:30 p.m. IST) ** Biens durables aux États-Unis en janvier - 27 février, mardi (19:00 p.m. IST) ** Confiance des consommateurs aux États-Unis en février - 27 février, mardi (20:30 p.m. IST) ** Deuxième estimation du PIB octo-déc. aux États-Unis - 28 février, mercredi (19:00 p.m. IST) ** Autres indicateurs de performance - 28 février, mercredi (19:00 p.m. IST) ** Autres indicateurs de performance - 29 février, mercredi (19:00 p.m. IST) 28, mercredi (19:00 p.m. IST) ** Inde : données sur le déficit fiscal de janvier - 29 février, jeudi (15:30 p.m. IST) ** Inde : données sur la production d'infrastructures de janvier - 29 février, jeudi (17:30 p.m. IST) ** Inde : données sur la croissance d'octobre à décembre - 29 février, jeudi (17:30 p.m. IST) ** États-Unis : données sur l'inflation - 29 février, jeudi (16:00 p.m. IST) IST) ** Dépenses personnelles de consommation de janvier des États-Unis, indice PCE de base - 29 février, jeudi (19:00 p.m. IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine au 19 février - 29 février, jeudi (19:00 p.m. IST) ** PMI manufacturier S&P Global de février des États-Unis - 1 mars, vendredi (8:15 p.m. IST) ** Données de l'inflation - 29 février, jeudi (17:30 p.m. IST) ** Données de l'inflation - 29 février, jeudi (17:30 p.m. IST) 1, vendredi (8:15 p.m. IST) ** U.S. Feb ISM manufacturing PMI - Mar. 1, vendredi (8:30 p.m. IST) ** U.S. Feb U Mich sentiment final - Mar. 1, vendredi (8:30 p.m. IST) (Reporting by Dharamraj Dhutia and Nimesh Vora ; Editing by Dhanya Ann Thoppil)