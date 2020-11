Pictet Wealth Management attend des interventions de la Fed et de la BCE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance américaine pourrait être anémique en l'absence de plan de relance substantiel, prévient César Pérez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management. Pour lui, relance budgétaire ou non, il y a fort à parier que la Fed interviendra dans les prochaines semaines car la nouvelle vague de la pandémie de covid-19 qui s'est abattue sur le territoire américain assombrit les perspectives à court terme. Les devises défensives comme le yen bénéficient de la baisse du dollar, ce qui justifie pleinement sa récente décision d'acheter des options de ventes USD/JPY.En outre, certaines devises émergentes pourraient profiter d'une stabilisation de la politique commerciale et de la politique étrangère des États-Unis.Les résultats des entreprises pour le troisième trimestre se sont révélés nettement meilleurs que prévu, commente par ailleurs César Pérez Ruiz. Cela étant, les perspectives pour le quatrième trimestre restent floues car les nouveaux cas de covid-19 se multiplient rapidement, tout particulièrement aux États-Unis.On y compte désormais plus de 120 000 nouveaux cas chaque jour, des chiffres records ayant été enregistrés pendant quatre jours consécutifs. Il se pourrait que l'Europe parvienne à contrôler une fois de plus la propagation du virus avec un temps d'avance sur les États-Unis, ce qui aurait des répercussions sur la croissance et sur les marchés financiers.Tout compte fait, Pictet Wealth Management escompte des interventions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE) dans les prochaines semaines.