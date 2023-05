HIROSHIMA, Japon (Reuters) - Les Etats-Unis et six autres pays développés vont clôturer dimanche le sommet du G7 qui s'est concentré sur l'affaiblissement de la Russie et la gestion des rapports à la Chine, tout en montrant un soutien fort au président ukrainien Volodimir Zelensky.

Lors de la clôture du sommet organisé à Hiroshima au Japon, Volodimir Zelensky sera reçu comme un héros. La guerre en Ukraine a été au coeur des discussions du G7 où chefs d'Etat et de gouvernement s'attendent à un durcissement du conflit après près de quinze mois de guerre.

Les pays occidentaux ont profité du sommet pour annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou et se sont engagés à fournir à l'Ukraine des armes, de l'assistance militaire et de l'argent.

Mais la Chine, l'allié le plus puissant de la Russie en Asie, a aussi la cible des critiques. Le G7 a implicitement mis en garde le président chinois contre toute tentative de remettre en cause le statut de Taïwan, ce qui serait considéré par les membres du G7 comme similaire à la remise en causse par la Russie des frontières de l'Ukraine.

"Une Chine en pleine croissance qui respecte les règles internationales serait d'intérêt mondial", ont dans un communiqué déclaré les pays du G7, qui contient des mots durs vis-à-vis de Pékin.

Dimanche, le Japon et la Corée du sud, deux des voisins les plus riches de la Chine, montreront l'amélioration de leurs relations lors d'une conférence de presse commune.

Entre-temps, Volodimir Zelensky dira aux dirigeants présents à Hiroshima ce dont Kyiv a besoin pour mener sa contre-offensive de printemps contre les forces russes, ce qui selon lui, sera un moyen de mettre fin à la guerre.

"Réunions importantes avec les partenaires et les amis de l'Ukraine", a déclaré le président ukrainien sur Twitter à son arrivée à Hiroshima. "La sécurité et le renforcement de la coopération pour notre victoire. La paix va se rapprocher aujourd'hui."

(Reportage Trevor Hunnicutt, avec John Irish à Hiroshima, Kantaro Komiya à Tokyo et Steve Holland à Washington, version française Matthieu Protard)