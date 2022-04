À l'ONU, Nadia Murad lance un guide sur la collecte de preuves de viols en temps de guerre.

Murad, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour ses efforts visant à mettre fin au viol comme arme de guerre, s'est adressée pour la première fois au Conseil de sécurité de l'ONU en 2015 à l'âge de 22 ans - décrivant la torture et le viol qu'elle a subis alors qu'elle était réduite en esclavage par l'État islamique un an plus tôt.

Surnommées Code Murad, les nouvelles directives ont été élaborées avec un financement britannique par le groupe de campagne Nadia's Initiative et l'Institute for International Criminal Investigations, visant à réduire le risque de traumatisme supplémentaire pour les survivants lorsqu'ils fournissent des preuves.

"Le Code Murad énonce des directives claires et pratiques pour centrer les besoins des survivants lors de la collecte de preuves, et s'assurer qu'ils reçoivent justice et soutien, plutôt que des répercussions. Les survivants méritent au moins cela", a-t-elle déclaré.

Cette annonce intervient alors que les Nations Unies disent entendre de plus en plus de récits de viols et de violences sexuelles en Ukraine et qu'un groupe ukrainien de défense des droits de l'homme a accusé les troupes russes d'utiliser le viol comme arme de guerre. Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février, la Russie a nié avoir attaqué des civils.

"Je suis consternée par le nombre croissant d'informations faisant état de violences sexuelles commises par les forces russes dans le cadre du conflit en Ukraine", a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, dans un communiqué, décrivant le Code Murad comme une "étape essentielle" pour soutenir les survivants et traduire les auteurs en justice.

Murad a travaillé avec l'avocate des droits de l'homme Amal Clooney pour faire pression sur le Conseil de sécurité afin qu'une équipe d'enquête de l'ONU recueille, préserve et stocke en Irak des preuves d'actes commis par l'État islamique qui pourraient être des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides. Le conseil a créé l'équipe en 2017 et elle a commencé à travailler un an plus tard.