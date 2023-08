Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux Un mois d'août meurtrier pour les obligations continue de perturber les marchés mondiaux en cette période de vacances d'été, tandis que le secteur immobilier chinois en difficulté a ébranlé les actions de ce pays lundi et qu'un dollar dynamique a frappé de nombreuses monnaies, en particulier le rouble russe.

Les volumes d'échanges saisonniers étant très faibles et l'agenda des événements et des données étant vide, du moins aujourd'hui, il existe un risque de surinterprétation de l'évolution récente des marchés.

Mais la hausse des rendements des obligations américaines à long terme au cours des deux dernières semaines, malgré des attentes relativement inchangées en ce qui concerne la politique de la Réserve fédérale, a clairement déstabilisé les investisseurs.

La décision surprise, très critiquée, de l'agence de notation Fitch de retirer la note AAA à la dette souveraine des États-Unis le 1er août et la multitude de nouvelles ventes d'obligations et de bons du Trésor en cours de préparation ont été citées comme les éléments déclencheurs de la hausse des rendements de ce mois-ci. Mais d'autres facteurs entrent en jeu.

Bien que les rendements des obligations du Trésor à 2 ans restent inférieurs à 5 % et soient plus bas qu'à la mi-année, les rendements des obligations du Trésor à 10 ans continuent de sonder des sommets de 9 mois autour de 4,20 % et la courbe des rendements s'est inversée d'environ 20 points de base ce mois-ci en conséquence.

L'impact sur les obligations s'est produit malgré des nouvelles plus positives sur l'inflation des prix à la consommation la semaine dernière, des signes de baisse des attentes d'inflation des ménages à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans et le fait que Goldman Sachs ait prévu lundi les premières baisses de taux de la Fed d'ici le milieu de l'année 2024.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt, quant à eux, continuent de supposer que la Fed en a fini avec les hausses de taux - évaluant à environ une chance sur trois une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année et une baisse d'ici le mois de mai.

Mais outre les préoccupations liées à l'offre de dette, les obligations pourraient être troublées par une série de facteurs, notamment une hausse des prix de l'énergie et un affaiblissement des effets de base annuels désinflationnistes dans ce domaine.

Une remise en question et un repositionnement de l'écrasante surpondération des obligations par les investisseurs mondiaux depuis le début de l'année pourraient également être à l'ordre du jour, tandis que l'on s'inquiétera également de l'évolution des restrictions bilatérales à l'investissement entre les États-Unis et la Chine, qui sont de plus en plus rancunières.

Si le bras de fer sur les flux de portefeuille entre les deux superpuissances économiques s'intensifie, la stabilité des énormes avoirs chinois en obligations du Trésor américain et en obligations hypothécaires pourrait faire l'objet de spéculations.

La récente modification de la politique monétaire du Japon peut également avoir eu des répercussions sur les investissements en obligations du Trésor, mais le yen continue de baisser et a brièvement atteint un plus bas de 2023 lundi, alors que l'écart de rendement obligataire entre le Japon et les États-Unis se creuse.

Après avoir brièvement dépassé les 145 yens, le dollar s'est apprécié sur tous les marchés et son principal indice a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois. Le dollar s'est envolé face au rouble russe, dépassant les 100 roubles pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine l'année dernière et attirant les critiques du Kremlin sur la politique monétaire trop laxiste de sa banque centrale.

La semaine a encore mal commencé pour les actions de Shanghai et de Hong Kong, qui ont toutes deux lourdement chuté lorsque les problèmes d'endettement du géant de l'immobilier Country Garden se sont aggravés, que ses obligations onshore ont été suspendues et que ses actions ont plongé de 16 % pour atteindre un niveau record. Les actions asiatiques ont également baissé de manière générale.

Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau depuis le mois de juin, alors que les traders s'attendent à un possible assouplissement des taux d'intérêt à un an mardi.

Cependant, les contrats à terme de Wall Street et les bourses européennes étaient en hausse et les investisseurs américains se sont tournés vers une semaine importante pour évaluer l'activité de la vente au détail, avec les données nationales sur les ventes au détail pour le mois de juillet attendues mardi et les résultats du deuxième trimestre attendus par les grands détaillants. Événements à surveiller lundi : * Le Trésor américain vend aux enchères des bons à 3 et 6 mois.