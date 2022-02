Accord à l'UE sur de nouvelles sanctions contre la Russie

BRUXELLES (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont mis d'accord jeudi pour imposer de nouvelles sanctions qui visent les secteurs russes de la finance, de l'énergie et des transports et des personnalités russes après le lancement de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine, a annoncé le Conseil européen dans un communiqué.

"Le Conseil européen convient aujourd'hui de nouvelles mesures restrictives qui auront des conséquences massives et sévères contre la Russie pour son action", explique ce communiqué des 27, réunis dans la soirée à Bruxelles.

"Ces sanctions couvrent le secteur financier, les secteurs de l'énergie et des transports, les biens à double usage, ainsi que le contrôle des exportations et le financement des exportations, la politique de visas, des inscriptions supplémentaires d'individus russes et de nouveaux critères d'inscription", ajoute-t-il.

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient auparavant annoncé eux aussi de nouveaux trains de sanctions contre Moscou ciblant en particulier les banques russes.

(Reportage Robin Emmott et Gabriela Baczynska, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)