Accord sur le nucléaire iranien: "la fenêtre se referme", dit Paris

VIENNE, 10 mars (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a répété jeudi que le temps était compté pour parvenir à un compromis permettant de remettre sur les rails l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et a invité toutes les parties concernées à adopter une "approche responsable".

"Nous sommes très proches d'un accord mais la fenêtre d'opportunité se referme", a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre, pendant son point de presse quotidien.

"Nous sommes préoccupés par les risques que des délais supplémentaires font peser sur la possibilité de conclure. Avec nos partenaires E3, nous appelons toutes les parties à adopter une approche responsable et à prendre les décisions nécessaires à la conclusion de cet accord", a-t-elle ajouté en référence aux trois pays européens (France, Allemagne et Grande-Bretagne) qui contribuent aux discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran.

Alors qu'un accord semblait imminent en début de semaine, de nouvelles exigences posées par la Russie ont de nouveau ralenti le laborieux processus diplomatique. (Reportage John Irish, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)