Accord sur le respect du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, dit l'OSCE

KIEV (Reuters) - Les négociateurs de l'Ukraine, de la Russie et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sont parvenus à un accord sur le plein rétablissement du cessez-le-feu entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mercredi l'OSCE.

"Je suis ravi que les participants ont exprimé leur forte détermination à respecter complètement les mesures de renforcement de l'accord de cessez-le-feu du 22 juillet 2020", a déclaré le représentant spécial de l'OSCE, Mikko Kinnunen, dans un communiqué.

Kiev et Moscou s'accusent mutuellement depuis plusieurs mois d'avoir violé les termes de l'accord de 2020, la précédente trêve convenue par les deux camps, qui a permis de réduire nettement le nombre de morts l'an dernier.

Se réjouissant d'un accord d'une "importance fondamentale" pour les populations situées des deux côtés de la ligne de contact, Mikko Kinnunen a déclaré que, d'après les informations de la mission d'observation sur place, la situation sécuritaire demeurait volatile.

Il a précisé que les violations quotidiennes du cessez-le-feu étaient en moyenne cinq fois plus importantes en décembre 2021 qu'en décembre 2020.

Avec la médiation de l'Allemagne et de la France, en "format Normandie", la Russie et l'Ukraine ont signé en 2015 les accords de Minsk destinés à mettre fin au conflit provoqué par le soulèvement armé de séparatistes pro-russes un an plus tôt dans l'est de l'Ukraine.

