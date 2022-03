Allemagne: L'Ifo abaisse sa prévision de croissance à cause de la guerre en Ukraine

BERLIN (Reuters) - L'institut allemand Ifo a révisé à la baisse sa prévision de croissance 2022 pour la première économie européenne en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pour cette année, l'institut de recherche prévoit désormais une augmentation du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 2,2% et 3,1% en Allemagne, contre une prévision de 3,7% en décembre.

"L'attaque russe freine l'économie via une hausse significative des prix des matières premières, les sanctions [imposées contre Moscou], des goulets d'étranglement sur l'approvisionnement en matières premières et une incertitude économique accrue", a souligné Timo Wollmershäuser, chef économiste de l'Ifo, dans un communiqué.

L'institut basé à Munich a également revu son estimation d'inflation entre 5,1% et 6,1%, ce qui marque une nette augmentation par rapport à la hausse de 3,3% prévue en décembre.

Dans le même temps, l'Ifo estime que l'importance des commandes aux industriels et la normalisation de la situation sanitaire sont susceptibles de stimuler l'économie à plus long terme.

Trois autres instituts de recherche économique - le RWI à Essen, l'IfW à Kiel et l'IWH à Halleont - ont abaissé jeudi leurs prévisions entre 2,1% à 3,1%, évoquant les mêmes explications.

Le gouvernement allemand table sur une croissance de 3,6% pour 2022, après un PIB de 2,9% l'année précédente.

Pour 2023, l'Ifo se montre plus optimiste et relève sa prévision entre 3,3% et 3,9%, contre 2,9% auparavant et estime que l'inflation pourrait se situer autour de 2%, et non plus à 1,8%.

(Reportage René Wagner; rédigé par Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)