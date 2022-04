Analyse - La bataille qui s'annonce à Donbas déterminera le cours de la guerre de la Russie en Ukraine

Les analystes militaires se gardent bien de prédire qui remportera la bataille pour Donbas, le cœur industriel de l'Ukraine, un conflit crucial qui sera probablement brutal et qui définira finalement le cours de la guerre.

"L'issue de la bataille pourrait être que les deux parties seront battues au point qu'aucune ne sera en mesure de mener une offensive ou une contre-offensive", a déclaré Konrad Muzyka, directeur du cabinet de conseil Rochan basé en Pologne.

"Les Ukrainiens défendront leur territoire jusqu'au dernier homme. Les Russes subiront des pertes importantes."

Un conflit malaisé "gelé" pourrait émerger et durer des mois avec la menace constante d'un nouvel assaut de Moscou, a-t-il dit. La Russie décrit sa campagne, qui a débuté en février, comme une opération spéciale visant à dégrader les capacités militaires de l'Ukraine et à éradiquer les dangereux nationalistes.

Une bataille prolongée frustrerait les espoirs du président Vladimir Poutine de déclarer une victoire significative à temps pour le 9 mai, date à laquelle la Russie marquera la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale par un énorme défilé militaire que le chef du Kremlin supervise chaque année.

Désarmé par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenksiy a demandé à l'Occident de l'aider à sauver son pays. Il souhaite que l'OTAN l'aide à contrôler son espace aérien et que l'Occident lui envoie davantage d'avions de chasse, de missiles et de roquettes antichars.

Moscou a commencé à retirer ses forces des environs de Kiev et du nord de l'Ukraine à la fin du mois dernier afin, selon elle, de se concentrer sur la prise du Donbas.

Même sans les renforts qui arrivent maintenant, l'invasion russe a lentement repoussé les combattants ukrainiens dans certaines zones du Donbas et sécurisé environ 90 % de la région de Louhansk, a déclaré Nick Reynolds, analyste de la guerre terrestre au groupe de réflexion RUSI à Londres.

Les troupes ukrainiennes ont tenu plus fermement à Donetsk, qui, avec Luhansk, constitue le Donbas russophone, dont une partie a été saisie par les séparatistes soutenus par la Russie en 2014. Un important contingent ukrainien s'y est retranché depuis lors.

Moscou pourrait essayer de percer le front oriental de l'Ukraine en avançant avec des troupes, des chars et des véhicules blindés depuis le nord et le sud dans un mouvement de pince. Cela permettrait de déborder et d'encercler les forces ukrainiennes par l'arrière, ont déclaré les analystes.

L'Ukraine essaiera probablement d'éviter les batailles de chars ouvertes, en utilisant l'artillerie pour cibler les lignes d'approvisionnement et les équipements, et en envoyant des équipes de raid pour attaquer les convois et les lignes logistiques, selon les analystes.

Craignant que leurs forces ne soient encerclées, les stratèges ukrainiens devront constamment évaluer s'ils doivent faire reculer les combattants pour éviter une retraite rapide et chaotique au cours de laquelle ils pourraient être séparés ou écrasés par l'artillerie et les tirs aériens.

"C'est le désengagement de ... la ligne de front qui va être le problème. C'est l'une des décisions que les Ukrainiens vont devoir prendre", a déclaré Reynolds.

MARIUPOL PEUT-IL TENIR LE COUP ?

À la limite sud de la région de Donetsk, sur la mer d'Azov, la Russie semble prête à prendre le contrôle total de la ville portuaire assiégée de Mariupol, où les marines ukrainiens épuisés ont tenu désespérément, selon Reynolds.

"À moins que l'avancée russe ne s'essouffle au niveau de la logistique et du moral, je pense que Mariupol est malheureusement terminée... Si Mariupol tombe, cela libère beaucoup d'effectifs pour d'autres parties de l'avancée (de la Russie)", a déclaré Reynolds.

La Russie pourrait lancer son nouvel assaut sur Donbas dès la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, lorsque des renforts seront arrivés de Russie et de Biélorussie ainsi que de Kiev, Tchernihiv et Sumy en Ukraine, a déclaré M. Muzyka.

La société privée américaine Maxar a publié des images satellite prises vendredi montrant un convoi militaire russe de huit miles de long composé de véhicules blindés et de camions remorquant des pièces d'artillerie et des kits de soutien à l'est de la ville ukrainienne de Kharkiv et se dirigeant vers le Donbas.

L'avancée en tenaille de la Russie vers le nord se ferait probablement à partir de la ville d'Izyum, située stratégiquement sur la route menant aux villes de Sloviansk et Kramatorsk, tenues par les Ukrainiens.

Le gouverneur de la région de Donetsk a déclaré mardi que la Russie semblait être en phase finale de regroupement et qu'elle pilonnait la région avec des bombardements 24 heures sur 24.

"Nous allons assister à une bataille prolongée pour Donbas. La Russie a des chances de l'emporter, mais uniquement en raison de sa prépondérance en termes de puissance de feu, d'équipement et d'effectifs, et non en raison de sa supériorité opérationnelle", a déclaré M. Muzyka.