Après une semaine de combats acharnés, les véritables tests de la contre-offensive de Kiev sont à venir, les troupes ukrainiennes se trouvant à une certaine distance de la principale ligne de défense russe et le gros des forces préparées pour la poussée étant toujours en attente.

La semaine dernière, l'Ukraine a frappé dans deux zones du front sud-est alors qu'elle entamait la phase principale de son opération tant attendue, faisant état de sept villages repris mais subissant également des pertes, notamment de véhicules de combat d'infanterie et de chars occidentaux.

"Des deux côtés, la situation va se résumer à l'attrition", a déclaré Rob Lee, membre du Foreign Policy Research Institute et l'un des analystes qui ont fait état de pertes des deux côtés sur la base de preuves satellitaires et photographiques.

"Le risque pour eux (les Ukrainiens) est qu'avant d'atteindre la ligne de défense (russe), ils subissent trop d'attrition et qu'il soit trop difficile de la franchir et de l'exploiter.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les équipements occidentaux, tels que les chars de combat et les véhicules blindés, devraient contribuer à protéger la vie des soldats ukrainiens.

La Russie a préparé des milliers de positions défensives depuis les confins de la Russie occidentale jusqu'à la Crimée occupée sur la mer Noire, notamment des champs de mines, des fossés antichars, des rangées de barricades en béton en forme de "dents de dragon" et des tranchées.

Les positions, examinées par Reuters à l'aide d'images satellite en avril, sont fortement concentrées dans le sud, stratégiquement important, où Kiev pourrait chercher à couper le pont terrestre de la Russie vers la Crimée et à diviser les forces du Kremlin.

Selon les analystes militaires, l'Ukraine, qui dispose du gros de ses forces contre-offensives dans les coulisses, peut observer où Moscou engage des troupes pour consolider ses lignes et frapper dans des zones moins bien défendues, y compris dans l'est du pays.

"L'Ukraine a le choix", a déclaré Ben Barry, chargé de recherche sur la guerre terrestre à l'Institut international d'études stratégiques.

"Elle ne peut pas créer de surprise stratégique, mais elle fera tout son possible pour créer une surprise opérationnelle et tactique. Cela impliquera la dissimulation, le camouflage, la tromperie, la désinformation qu'ils ont utilisée avec succès l'automne dernier".

Selon M. Lee, la stratégie de Moscou dans le sud vise probablement à maximiser les pertes ukrainiennes avant que Kiev ne puisse atteindre la principale ligne de défense russe, située à environ 10-15 km.

"Il n'y a aucun intérêt à ce que les Ukrainiens se battent jusqu'à la mort ou risquent d'être encerclés", a-t-il déclaré.

QUESTIONS DE DYNAMIQUE

L'Ukraine se prépare à la contre-offensive depuis au moins six mois, après avoir repris la grande ville de Kherson, dans le sud-ouest, en novembre, une partie de la région de Kharkiv, en septembre, et forcé les forces russes à se retirer des environs de Kiev, en avril.

L'armée a créé 12 brigades blindées pour l'opération, dont neuf ont été formées et équipées par l'Occident, selon les analystes. Une brigade comprend généralement entre 3 500 et 4 000 hommes. L'Ukraine a déclaré avoir formé huit brigades d'assaut composées de 40 000 soldats recrutés par le ministère de l'intérieur.

Konrad Muzyka, un analyste militaire basé en Pologne qui suit la guerre de près, a déclaré que seules trois des 12 brigades avaient été vues au combat dans le sud-est jusqu'à présent.

Les principales poussées ont eu lieu près de la ville d'Orikhiv, contrôlée par Kiev, dans la région de Zaporizhzhia, et de Velyka Novosilka, dans la région de Donetsk, à environ 80 km à l'est.

Ces poussées pourraient indiquer que les généraux ukrainiens ont des vues sur Tokmak, une ville occupée dans la région de Zaporizhzia, à quelque 25 km de la ligne de front. La ville de Melitopol se trouve à 50 km de là. Les deux localités sont lourdement fortifiées.

Près de Velyka Novosilka, l'Ukraine a libéré un groupe de quatre villages, dont deux ont été visités par Reuters mardi et mercredi, ainsi que deux autres à proximité, a déclaré lundi le vice-ministre de la défense, Hanna Maliar.

Les troupes ont progressé de 6,5 km et se sont emparées de 90 km2, a-t-elle ajouté, sur un tronçon de 100 km de la ligne de front méridionale. Mercredi, elle a fait état de nouvelles avancées de 300 à 350 mètres dans différentes zones au cours des dernières 24 heures.

"Au début, ils se sont bien débrouillés", a déclaré Mme Muzyka.

"Ma principale préoccupation, cinq ou six jours après le début de cette phase principale, est que la progression semble s'être arrêtée. L'élan qu'ils avaient pris au cours des deux premiers jours a disparu et nous n'en connaissons pas la raison.

Maliar a également fait état d'avancées sur les flancs de la ville orientale de Bakhmut, dont la Russie a déclaré s'être emparée le mois dernier. Les analystes militaires estiment qu'il est peu probable que cette ville devienne le point central de la principale offensive ukrainienne.

La contre-offensive est compliquée par le manque de puissance aérienne de l'Ukraine. Depuis des mois, Kiev fait pression sur l'Occident pour qu'il lui fournisse des avions de combat F-16, mais ceux-ci ne seront pas déployés avant plusieurs mois.

Kiev a imposé un black-out sur l'information pour contribuer à la sécurité des opérations, ce qui rend difficile toute évaluation indépendante du champ de bataille. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'attaque de Kiev d'échec avec de lourdes pertes.

Des images diffusées par des blogueurs militaires russes montrent des véhicules de combat d'infanterie Bradley et des chars Leopard 2 de fabrication américaine détruits ou endommagés, éléments phares de l'aide militaire envoyée par l'Occident dans le cadre de la contre-offensive.

M. Muzyka estime que l'Ukraine pourrait avoir perdu jusqu'à 15 % de ses véhicules Bradley et quelques pour cent de ses Leopard, bien qu'il soit possible que les forces ukrainiennes aient récupéré certains de ces véhicules et les aient envoyés en réparation.

L'analyste militaire Jack Watling a écrit pour le groupe de réflexion RUSI qu'il était trop tôt pour dire si l'offensive avait réussi ou échoué.

"Nous devons nous abstenir de nous prononcer prématurément sur le succès ou l'échec", a-t-il déclaré.