Analyse-La retraite de Kherson prévue par la Russie est une arme à double tranchant pour Kiev.

Outre le fait qu'il soupçonne la Russie de tendre un piège à ses forces, son attitude abattue mercredi soir pourrait refléter ce qui, selon des sources militaires et diplomatiques occidentales, ressemble à un moment aigre-doux pour Kiev.

Si elle se produit, la retraite prévue pourrait rendre la vie plus facile pour l'armée russe, à certains égards, et plus difficile pour l'Ukraine.

"D'un côté, c'est évidemment une victoire ukrainienne et un signe de grande faiblesse de la part de la Russie", a déclaré Konrad Muzyka, un analyste militaire polonais qui est récemment rentré d'Ukraine.

Le retrait rapprocherait les forces ukrainiennes de la Crimée, la péninsule de la mer Noire que Moscou a annexée en 2014 et que Kiev dit vouloir reprendre, et semblerait mettre fin aux rêves russes d'étendre un corridor terrestre contigu vers l'ouest, vers d'autres villes côtières ukrainiennes ou vers la Moldavie.

Mais M. Muzyka a déclaré que le repli était également la seule bonne décision militaire à prendre pour la Russie, car ses forces sur la rive occidentale du Dnipro étaient trop exposées, trop sollicitées et insuffisamment approvisionnées, une position qu'il a qualifiée d'insoutenable.

"Si les Russes se retirent maintenant, non seulement ils disposeront de plus de forces pour préparer les défenses de la rive orientale du fleuve, mais ils auront également des forces à déplacer et à déployer dans d'autres régions (de l'Ukraine)", a-t-il déclaré, affirmant que Moscou pourrait prendre des semaines pour achever son retrait.

Ben Barry, chargé de mission pour la guerre terrestre à l'Institut international d'études stratégiques de Londres, a noté ce qu'il a appelé un élément de "réalisme" dans la stratégie de la Russie suite à la nomination le mois dernier d'un nouveau commandant général russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin.

"C'est définitivement un tournant, mais cela ne signifie pas que la Russie a perdu ou que l'Ukraine a gagné", a déclaré Barry, qui a affirmé que Moscou était toujours capable de prendre l'initiative si elle pouvait se regrouper pour une nouvelle offensive ou monter des contre-attaques décisives.

"Il est beaucoup trop tôt pour les radier".

HUMILIATION

La manière chorégraphiée et sans détour dont la Russie a annoncé ses plans de retraite contrastait fortement avec la façon dont elle a présenté ses deux grands revirements antérieurs - sa fuite de Kiev en mars et de la région de Kharkiv dans le nord-est en septembre.

À l'époque, le ministère de la défense parlait de "gestes de bonne volonté" et de "regroupements" tactiques après que ses forces aient été repoussées.

Cette fois, l'annonce a été faite à la télévision d'État par un Sergei Shoigu, le ministre de la défense, à l'air déprimé, et par le franc-parleur Surovikin, et alors que la Russie détenait toujours le territoire qu'elle avait dit vouloir céder, bien que sous pression.

Les deux hommes ont publiquement admis que la position de la Russie à Kherson était devenue intenable.

Le président Vladimir Poutine, commandant en chef de la Russie, brillait par son absence, un geste qui, selon certains analystes, visait à le distancer d'une décision difficile que le Kremlin avait décidé de laisser aux militaires.

Indépendamment de tout avantage militaire potentiel, le retrait représenterait une défaite humiliante pour les dirigeants politiques et militaires de la Russie.

Le retrait, le dernier signe en date que ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" est en train de mal tourner, signifierait la restitution de la ville de Kherson, fondée à l'époque de l'Empire russe par l'impératrice Catherine la Grande.

Kherson est la première et la seule capitale régionale que les forces de Moscou ont capturée, à grands frais, depuis leur invasion du 24 février. Il n'y a pas si longtemps, elle était couverte de panneaux d'affichage proclamant qu'elle ferait partie de la Russie pour toujours après que Poutine ait annoncé qu'il avait annexé Kherson et trois autres régions.

RECONSTRUCTION HIVERNALE

Ramener ses troupes - estimées à quelque 30 000 hommes - sur la rive orientale du Dnipro ne sera pas non plus chose aisée pour la Russie, étant donné que l'Ukraine a endommagé ou détruit tous les ponts qui le traversent, obligeant Moscou à s'en remettre aux ferries de nuit à portée des roquettes ukrainiennes.

Pour l'instant, on ne sait pas comment et quand la Russie effectuera un éventuel repli et quel prix elle essaiera de soutirer dans le processus à l'Ukraine, qui craint de reprendre une ville piégée et de faire exploser un barrage sur le Dnipro.

Mais si les forces russes parviennent à atteindre la rive orientale en grande partie intacte avec une partie de leur matériel, elles pourraient utiliser la barrière naturelle du fleuve pour se retrancher sur un côté, où elles ont déjà creusé des tranchées, tout en gardant la ville de Kherson à portée de leur propre artillerie.

La pénurie de ponts sûrs et fonctionnels capables de transporter du matériel militaire deviendrait alors le problème de l'Ukraine.

Muzyka et Barry ont tous deux déclaré que le repli sur la rive orientale du Dnipro permettrait à la Russie de raccourcir la ligne de front qu'elle doit défendre et de libérer davantage de troupes.

Anthony Brenton, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou, a déclaré que la Russie avait préparé le terrain pour un éventuel retrait de la rive ouest du Dnipro depuis un certain temps et qu'elle espérait clairement gagner du temps pour essayer de se regrouper pendant l'hiver.

"C'est une chose rationnelle à faire car Kherson n'était plus défendable. Les Russes parient toujours sur le fait de se regrouper militairement" d'ici la fin de l'hiver, a-t-il déclaré.

Malgré tous leurs revers, M. Brenton a déclaré qu'il pensait que les Russes espéraient toujours s'accrocher à la Crimée - à laquelle, selon lui, Moscou tenait le plus - ainsi qu'au corridor terrestre qu'ils ont creusé pour la relier à la Russie et à l'accès continu à l'eau ukrainienne nécessaire à la Crimée, plus autant de la partie Donbas de l'Ukraine orientale "qu'ils pouvaient s'en emparer".

"Je soupçonne qu'au sommet, ils souhaiteraient un résultat qui les laisse à peu près là où ils sont, ce qu'ils n'obtiendront pas", a déclaré M. Brenton, qui a ajouté qu'il pensait que les Russes comprenaient qu'ils devraient finalement conclure un accord, même si une telle perspective semblait éloignée pour le moment.