Encouragée par les succès retentissants remportés ailleurs, l'Inde souhaite que ses entreprises spatiales privées multiplient par cinq leur part du marché mondial des lancements au cours de la prochaine décennie - un effort stimulé par le soutien personnel du Premier ministre Narendra Modi.

L'année suivant l'ouverture du pays aux lancements privés en 2020, le nombre de startups spatiales a plus que doublé, passant de 21 à 47.

Fin 2022, Skyroot Aerospace, qui compte parmi ses investisseurs Sherpalo Ventures et le GIC de Singapour, a lancé dans l'espace la première fusée indienne construite par des particuliers.

"Bien souvent, des initiatives sont annoncées et elles meurent. Ce n'est pas le cas de celle-ci", a déclaré Pawan Goenka, un vétéran de l'industrie automobile qui a été nommé l'année dernière à la tête du Centre national indien de promotion et d'autorisation de l'espace (IN-SPACe), un organisme de réglementation de l'espace nouvellement créé. "L'espace est l'un des domaines préférés de notre premier ministre, qu'il souhaite voir évoluer.

En 2022, les investisseurs ont injecté 119 millions de dollars dans les startups spatiales indiennes, alors qu'ils n'avaient investi que 38 millions de dollars au total jusqu'en 2017. Ils y voient une alternative moins coûteuse aux lanceurs européens qui sont cloués au sol ou en cours de développement, ainsi qu'un accès à un centre de production en pleine effervescence, selon les analystes.

GRAPHIQUE : Investissements cumulés dans les start-ups spatiales indiennes https://www.reuters.com/graphics/INDIA-SPACE/MODI/gdvzqekdqpw/chart.png

Cela a entraîné un boom pour les jeunes entreprises spatiales telles que Skyroot et Agnikul Cosmos - qui promettent de réduire les coûts de lancement des satellites -, Satsure, qui propose des services d'analyse et de données satellitaires, et Pixxel, qui a remporté en mars un contrat de cinq ans avec le National Reconnaissance Office (NRO) américain.

"Ce fut une grande surprise pour nous tous que le lancement et le changement de politique se soient tous déroulés en temps utile et que nous ayons pu respecter nos délais avec un soutien total. Nous n'avons pas eu un seul jour de retard à cause de problèmes politiques", a déclaré Pawan Chandana, cofondateur de Skyroot, dont la valeur est estimée à 163 millions de dollars.

D'autres fondateurs de startups affirment que la nouvelle approche signifie que les approbations sont plus faciles, que les parties prenantes sont alignées les unes sur les autres et qu'il y a plus de vétérans de l'industrie privée au sein du gouvernement pour aider le secteur.

Il y a cependant des défis à relever. Le pays ne représente que 2 % du chiffre d'affaires mondial du secteur spatial, estimé à 370 milliards de dollars en 2020. Les financements n'arrivent qu'au compte-gouttes, car les clients veulent voir des lancements réussis avant d'engager des charges utiles coûteuses sur des modèles qui n'ont pas fait leurs preuves.

"Il existe de très bonnes entreprises, mais pour l'instant, nous sommes très loin derrière les États-Unis ou la Chine", a déclaré Prateep Basu, cofondateur de SatSure. "Le déblocage des politiques est très important, mais le monde n'en tiendra pas vraiment compte tant que vous n'aurez pas fait quelque chose de remarquable comme ce qu'a fait SpaceX."

Aux États-Unis, la NASA, gérée par le gouvernement, s'occupe de l'exploration spatiale, tandis que les entreprises privées effectuent les lancements et construisent les véhicules avec équipage. Les partisans de cette solution affirment qu'elle a permis de réduire les coûts, mais qu'elle a également entraîné une interruption de plusieurs années pendant laquelle Washington s'est appuyé sur des véhicules spatiaux russes pour se rendre à la Station spatiale internationale.

SpaceX, qui sert des clients privés et des gouvernements, a effectué plus de 60 lancements rien qu'en 2022.

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) gère toute l'infrastructure de lancement du pays, mais Agnikul prévoit d'avoir son propre pas de tir.

"Nous avons réalisé que le besoin fondamental de l'industrie est l'argent", a déclaré Jayant Patil, responsable du comité des véhicules de lancement à l'Association spatiale indienne (ISPA), un organisme quasi-gouvernemental qui aide à répondre aux préoccupations du secteur privé.

M. Patil a indiqué que le gouvernement proposait des millions de dollars de fonds d'amorçage aux startups qui utilisent des données satellitaires pour améliorer les rendements agricoles en Inde. Les startups ayant des applications militaires potentielles sont examinées séparément en vue d'un investissement gouvernemental.

Kanchan Gupta, conseillère principale du gouvernement Modi au ministère de l'information et de la radiodiffusion, a déclaré que le pays ne pouvait pas se permettre d'être à la traîne dans la course à l'espace et que "tout ne peut pas être fait par le gouvernement seul".

"L'idée est d'assurer la stabilité et la prévisibilité des politiques", a déclaré M. Gupta. "Il s'agit de permettre au secteur privé de savoir où le gouvernement intervient, où il n'intervient pas, où il peut intervenir, où il ne peut pas intervenir.

GRAPHIQUE : Boom des start-ups spatiales en Inde https://www.reuters.com/graphics/INDIA-SPACE/MODI/gkvlwzbxnpb/chart.png

AUTONOME

Selon cinq personnes impliquées dans le processus, l'effort de privatisation a commencé par une vidéoconférence fin 2020 entre Modi et des cadres. Depuis lors, Modi a clairement indiqué qu'il souhaitait éliminer la bureaucratie et créer des champions nationaux.

"L'objectif du Premier ministre est de faire avec l'espace ce que nous avons fait avec les technologies de l'information", a déclaré l'une de ces personnes, qui a refusé d'être nommée parce que l'appel et les réunions qui ont suivi étaient privés.

L'ISRO se concentrera sur l'exploration tout en continuant à soutenir les efforts de lancement privés, ce qui donnera aux startups spatiales du pays une légitimité mondiale, ont déclaré des cadres de l'industrie.

L'agence travaillera aux côtés d'un groupe consultatif composé de membres d'In-SPACe, de l'ISPA et de NewSpace India Limited (NSIL), la branche gouvernementale chargée des lancements commerciaux, qui a aidé le gouvernement à annoncer un nouveau cadre réglementaire favorable aux entreprises en avril.

Hindustan Aeronautics Ltd et Larsen & Toubro Ltd, qui ont contribué à l'élaboration des politiques de privatisation, ont conclu un contrat de 100 millions de dollars pour la livraison du prochain véhicule de lancement de l'ISRO en 2024.

"Modi est un homme de technologie. La suggestion est donc de confier la production et le développement à des acteurs privés, pendant que nous nous occupons de la technologie. L'environnement deviendrait alors autonome", a déclaré S. Somanath, président de l'ISRO.

Les entreprises spatiales du pays espèrent également trouver de nouveaux clients, car les sanctions et les tensions politiques ont coupé la Russie d'une grande partie du marché international des lancements après l'invasion de l'Ukraine, que Moscou qualifie d'"opération spéciale".

La société britannique de satellites OneWeb, par exemple, s'est associée à l'ISRO pour un lancement après que la Russie a annulé ses lancements.

"Si vous regardez la haute technologie, c'est une question de géopolitique... L'Inde a certainement un certain pouvoir en ce moment", a déclaré Laxman Behera, président du Centre spécial pour les études de sécurité nationale de l'université Jawaharlal Nehru.