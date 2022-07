Analyse-Poutine mise sur une arme ancienne en Ukraine : le temps

Près de cinq mois après que Poutine a ordonné l'invasion du 24 février qui a dévasté certaines parties de l'Ukraine, la Russie espère que la détermination de l'Occident sera sapée par l'inquiétude suscitée par la flambée des prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires que la guerre a contribué à alimenter.

Les responsables russes et la télévision d'État se réjouissent ouvertement de la chute des premiers ministres britannique et italien Boris Johnson et Mario Draghi, décrivant leurs démissions comme le résultat des sanctions "auto-nuisibles" que l'Occident a imposées à la Russie.

Qui en Occident, demandent-ils, sera le prochain dirigeant à tomber ?

Poutine, qui aura 70 ans en octobre, a déclaré à l'Occident ce mois-ci qu'il ne faisait que commencer en Ukraine et a mis au défi les États-Unis - qui jouissent d'une supériorité économique et militaire conventionnelle sur la Russie - d'essayer de vaincre Moscou. Ce serait, a-t-il dit, un échec.

"Le pari de Poutine est qu'il peut réussir dans une guerre d'usure", a déclaré le directeur de la CIA William Burns, ancien ambassadeur américain à Moscou, au Forum sur la sécurité d'Aspen cette semaine.

L'ancien espion du KGB parie qu'il peut "étrangler l'économie ukrainienne, épuiser les publics et les dirigeants européens, et il peut épuiser les États-Unis parce que, selon Poutine, les Américains souffrent toujours d'un déficit d'attention et seront, vous savez, distraits par autre chose", a déclaré Burns.

Burns, qui a été envoyé par le président américain Joe Biden à Moscou en novembre dernier pour avertir Poutine des conséquences d'une invasion de l'Ukraine, a déclaré qu'il pensait que le pari du dirigeant russe échouerait.

Mais le Kremlin ne montre aucun signe de recul, affirmant que la Russie atteindra tous ses objectifs en Ukraine.

Le ministre des affaires étrangères de Poutine depuis 18 ans, Sergei Lavrov, a déclaré mercredi que les ambitions de la Russie en Ukraine allaient désormais bien au-delà de la région orientale de Donbas pour inclure une bande de territoire dans le sud et "un certain nombre d'autres territoires".

ANNEXATION

Le Conseil national de sécurité des États-Unis a déclaré mardi qu'il disposait de renseignements indiquant que la Russie se préparait à annexer l'ensemble de Donbas ainsi que des terres situées le long de la côte sud de l'Ukraine, notamment Kherson et Zaporizhzhia.

Cela officialiserait le contrôle russe sur plus de 18 % du territoire ukrainien, en plus des quelque 4,5 % que Moscou a pris en 2014 en annexant la Crimée.

Si l'Occident fournit davantage d'armes à plus longue portée à l'Ukraine, comme des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS), a déclaré Lavrov, l'appétit territorial de la Russie augmentera encore.

"Le message rhétorique que Lavrov semble envoyer à l'Occident est le suivant : plus la guerre dure, plus nous revendiquons", a déclaré Vladislav Zubok, professeur d'histoire internationale à la London School of Economics.

"Il pourrait s'agir de pur bluff, mais je ne serais pas surpris que la Russie veuille conserver les territoires du sud."

Les États-Unis, qui ont fourni plus de 8 milliards de dollars d'aide à la sécurité à l'Ukraine, vont envoyer quatre HIMARS supplémentaires à l'Ukraine, a déclaré le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin.

Alors comment cela se termine-t-il en Ukraine ?

"Ma meilleure hypothèse est que cela se termine par une impasse proche des lignes de bataille actuelles, peut-être un armistice peu glorieux", a déclaré Barry R. Posen, professeur international Ford de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology.

"Vous vous dirigez vers une période laide d'expérimentation politico-militaire suivie d'un règlement inconfortable et non légitimé dans un conflit gelé."

GRAND POUVOIR ?

Depuis que Boris Eltsine a remis à Poutine la mallette nucléaire le dernier jour de 1999, sa priorité absolue a été de restaurer au moins une partie du statut de grande puissance que Moscou a perdu lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991.

Poutine s'en est pris à plusieurs reprises aux Etats-Unis pour avoir conduit l'expansion de l'OTAN vers l'est, et notamment pour avoir courtisé des républiques ex-soviétiques comme l'Ukraine et la Géorgie, que la Russie considère comme faisant partie de sa propre sphère d'influence.

Poutine a suggéré que de telles démarches visent à affaiblir délibérément, voire à détruire la Russie. Il a donné diverses justifications à son invasion de l'Ukraine mais la présente de plus en plus comme une bataille existentielle avec l'Occident dont l'issue remodèlera l'ordre politique mondial.

La Russie exportant toujours ses vastes richesses en ressources naturelles et bénéficiant du soutien crucial de la Chine, Poutine fait le pari que la Russie peut lentement restreindre l'Ukraine tout en étant capable d'endurer plus de douleur qu'un Occident qu'il considère comme décadent.

Le coût de ce pari en sang et en trésor est immense.

Les services de renseignement américains estiment que quelque 15 000 Russes ont été tués jusqu'à présent en Ukraine - ce qui équivaut au nombre total de morts soviétiques pendant l'occupation de l'Afghanistan par Moscou en 1979-1989.

Les pertes ukrainiennes sont probablement un peu moins élevées que cela, selon les renseignements américains, a déclaré M. Burns. Ni l'Ukraine ni la Russie n'ont donné d'estimations détaillées de leurs propres pertes.

"(Poutine) est vraiment un apôtre de la vengeance", a déclaré Burns. "Il est convaincu que son destin... est de restaurer la Russie en tant que grande puissance."

Seul le temps dira si le pari le plus périlleux des 22 ans de règne de Poutine sera payant.