Le détournement vers la Russie d'un avion de ligne d'Air India, construit aux États-Unis et souffrant de problèmes de moteur, a mis sous les feux de la rampe les tensions qui règnent dans le secteur à propos de l'espace aérien russe, un jour seulement après que le directeur d'un grand transporteur aérien américain eut prédit un scénario presque identique.

Une réunion mondiale de l'industrie s'est achevée mardi sur des divergences entre les transporteurs quant à l'utilisation de la Russie comme point de passage central du réseau mondial de transport aérien, United Airlines invoquant des préoccupations commerciales, tandis que la compagnie nationale indienne défendait son utilisation.

L'interdiction faite par la Russie à certains transporteurs étrangers d'utiliser son espace aérien, en représailles aux sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, a redessiné les routes aériennes et bouleversé les modèles commerciaux de certaines compagnies aériennes qui doivent désormais contourner le plus grand pays du monde.

L'impact potentiel est considérable, car un vol entre l'Europe et l'Asie en génère trois sur l'ensemble du réseau, les passagers prenant des vols de correspondance, selon Eurocontrol, l'organisme de contrôle du trafic aérien basé à Bruxelles.

Alors que les compagnies américaines, européennes et japonaises ont cessé de survoler la Russie, Air India et certaines compagnies aériennes chinoises et du Golfe continuent de le faire, ce qui raccourcit les temps utiles et leur donne un avantage de coût sur leurs concurrents.

"Chez Air India, nous opérons dans le cadre de ce qui nous est accordé par la nation indienne et toutes les nations ne sont pas d'accord", a déclaré le PDG Campbell Wilson lors de la réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA) qui s'est tenue cette semaine.

"Les résultats seront donc différents", a déclaré M. Wilson lors de la conférence d'Istanbul.

Air India, qui se réorganise sous la houlette de son nouveau propriétaire, le groupe Tata, a rapidement accru sa présence internationale en proposant de nouveaux vols sans escale vers l'Europe et les États-Unis.

Le fait de pouvoir utiliser l'espace aérien russe est une aubaine pour la compagnie, qui cherche à conquérir une plus grande part du marché.

Scott Kirby, PDG de United Airlines, a déclaré que le transporteur américain avait été contraint d'interrompre plusieurs vols vers l'Inde pour des raisons économiques ou de rayon d'action des avions, en raison du détour nécessaire.

"Il est clair que cela a un impact important pour nous", a-t-il déclaré.

Alors que les tensions entre les superpuissances sont proches des niveaux de la guerre froide, il a esquissé un scénario remarquablement similaire à l'incident qui s'est déroulé dans l'Extrême-Orient russe à peine 24 heures plus tard.

"Que se passera-t-il si une compagnie aérienne atterrit en Russie avec à son bord d'éminents citoyens américains ? C'est une crise potentielle qui se prépare", a averti M. Kirby lundi.

"Je pense que nous devrions résoudre ce problème avant que la crise ne se produise. Il faudra peut-être une crise avant qu'elle ne soit résolue, mais je pense que nous devrions probablement la résoudre avant la crise", a-t-il ajouté.

Ces désaccords mettent en lumière l'importance stratégique et géographique de la Russie dans le monde de l'aviation, car elle propose la voie aérienne la plus directe entre l'Ouest et l'Est, un facteur important pour les transporteurs qui souhaitent maintenir leurs coûts à un niveau bas.

Organisme commercial influent dont les racines remontent au développement de l'aviation civile après la Seconde Guerre mondiale, l'IATA a été à l'avant-garde des efforts visant à créer une architecture mondiale homogène pour l'aviation civile.

Mais la réaction internationale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en lumière les divergences entre ses membres quant à l'utilisation des couloirs aériens russes.

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, a appelé à l'ouverture de l'espace aérien russe.

"Nous aimerions que tout le monde utilise l'espace aérien russe. Je suis clair qu'il ne s'agit pas d'une question de sécurité ou de sûreté", a déclaré M. Walsh à Reuters.

DES RÈGLES DU JEU ÉQUITABLES

Les compagnies aériennes américaines sont en pourparlers avec le gouvernement pour décourager les transporteurs qui atterrissent sur le sol américain après avoir emprunté l'espace aérien russe, ce qui génère des redevances pour Moscou.

Les transporteurs occidentaux sont particulièrement contrariés par ce qu'ils considèrent comme un désavantage concurrentiel potentiel par rapport aux compagnies aériennes chinoises, à mesure que la deuxième économie mondiale rouvre ses portes et que les voyages à l'étranger reprennent.

Mais il est peu probable que les compagnies aériennes qui le peuvent cessent d'utiliser l'espace aérien russe après ce détournement, a déclaré James Halstead, associé directeur d'Aviation Strategy.

Vinod Kannan, PDG de la compagnie indienne Vistara, une coentreprise entre le groupe Tata et Singapore Airlines, a déclaré à propos des survols : "C'est la main qui vous est tendue".

"Cela dépend de la loi du pays. Tant que vous ne la violez pas, ce n'est pas un problème", a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Wilson, d'Air India, a déclaré que le monde avait vu les conséquences de l'incapacité de l'aviation à relier les économies et les cultures pendant la pandémie.

"Il s'agit d'une question géopolitique sensible et je ne suis pas sûr qu'il faille appliquer la géopolitique au secteur de l'aviation, qui contribue tant à relier le monde.