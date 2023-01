AnalyseL'aide militaire occidentale prépare Kiev aux contre-attaques malgré l'impasse des chars d'assaut.

Mais Kiev a besoin d'autres systèmes d'armes pour remporter une victoire décisive et, alors que la Russie se prépare à une guerre prolongée, il n'est pas certain que la production de défense - en Europe du moins - puisse maintenir l'aide militaire à un niveau élevé, selon les analystes militaires.

Les États-Unis et la Finlande ont annoncé de nouveaux paquets de 2,5 milliards de dollars et 400 millions d'euros (environ 430 millions de dollars) d'aide militaire avant les pourparlers de vendredi sur la base aérienne de Ramstein, qui n'ont pas permis de sortir de l'impasse sur l'idée de fournir des chars Leopard de fabrication allemande à l'Ukraine.

La dernière aide américaine comprend 90 véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) Stryker et 59 véhicules de combat Bradley équipés de puissants canons - s'ajoutant aux 50 Bradley promis au début du mois, ainsi qu'aux véhicules de combat d'infanterie français et allemands.

"Cela aura certainement un impact tactique sur le champ de bataille", a déclaré par téléphone Konrad Muzyka, un analyste de la défense basé en Pologne, en pointant du doigt le contingent de plus de 100 Bradleys.

Un groupe de neuf États européens, dont la Grande-Bretagne et les pays baltes, a promis jeudi de livrer l'artillerie lourde, la défense aérienne, les munitions et les véhicules de combat d'infanterie et les chars de combat demandés par Kiev.

Les pourparlers de Ramstein ont été dominés par des querelles sur la question de savoir si l'Allemagne approuverait la réexportation des chars Leopard utilisés par les armées de l'OTAN. Il n'y a pas eu de percée vendredi sur cette question, qui est sensible pour Berlin pour des raisons historiques et politiques.

L'ancien ministre ukrainien de la défense Andriy Zagorodnyuk a déclaré à Reuters qu'il pensait que ce n'était qu'une question de temps avant que Berlin n'approuve les livraisons de chars, une affirmation reprise par Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien sur Telegram.

"Nous sommes de plus en plus forts. Tout ce que nous n'avons pas encore reçu, nous le recevrons", a déclaré Yermak, dans une référence claire aux chars.

M. Zagorodnyuk a déclaré qu'il pensait que les véhicules de combat d'infanterie constituaient une approbation claire des plans de contre-attaque de Kiev, notant également l'importance des dons importants de munitions.

"Le taux de dépense en munitions est énorme. C'est sans précédent, probablement depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous voyons également des APC, des Bradleys et des Strykers, qui sont bien sûr un indicateur que les alliés croient en notre contre-offensive", a-t-il déclaré.

BATTRE CET ENNEMI

Envahie en février dernier, l'Ukraine a repoussé les forces russes des environs de sa capitale, de son nord, de son nord-est et d'une bande de terrain dans le sud, conservant l'initiative du champ de bataille pendant la majeure partie des 11 mois de l'invasion.

Craignant que la Russie ne profite du froid de l'hiver - qui a ralenti les combats sur le front - pour se regrouper, se réarmer et lancer une nouvelle offensive majeure, l'Ukraine a elle-même voulu lancer ses propres contre-attaques.

Zagorodnyuk a déclaré qu'il pensait que la Russie n'était pas en mesure - pour l'instant - de lancer autre chose que des offensives localisées. Il a émis l'hypothèse que la Russie - sous le commandement du nouveau général Valery Gerasimov - pourrait profiter de la pause hivernale pour redessiner sa campagne de guerre afin de mener une guerre longue.

"Pour nous, c'est catégoriquement inintéressant. Je ne pense pas du tout que le temps travaille pour nous. Je pense que nous devons terminer l'essentiel de l'effort cette année", a-t-il déclaré.

Mais un haut responsable de l'administration Biden a déclaré vendredi que les hauts fonctionnaires exhortaient l'Ukraine à ne pas lancer de contre-offensive majeure contre les forces russes tant que la dernière livraison d'armement américain n'est pas en place et que la formation n'a pas été assurée.

Berlin a déclaré au début du mois qu'elle enverrait 40 véhicules de combat d'infanterie Marder avant la fin du mois de mars ; Paris a déclaré qu'elle enverrait des véhicules de combat blindés AMX 10-RC, qui sont considérés comme des destructeurs de chars.

Muzyka a déclaré que les premiers véhicules de combat n'arriveraient qu'en mars ou avril dans un scénario optimiste.

Dans une interview accordée à l'Economist en décembre, le général en chef de l'Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi, a déclaré qu'il avait besoin de 300 chars, 600 à 700 véhicules de combat d'infanterie et 500 obusiers pour aider ses forces à repousser les envahisseurs.

"Je sais que je peux battre cet ennemi. Mais j'ai besoin de ressources", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,9223 euros)