Antony Blinken déclare que les Etats-Unis travaillent sur la qualification de "détention illégale" pour le journaliste du WSJ

"C'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier de manière très délibérée, mais aussi avec célérité. Et je vais laisser ce processus se dérouler", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

"Dans mon esprit, il ne fait aucun doute qu'il est détenu à tort par la Russie, et c'est exactement ce que j'ai dit au ministre des affaires étrangères, M. Lavrov, lorsque je me suis entretenu avec lui au cours du week-end et que j'ai insisté pour qu'Evan soit libéré immédiatement", a ajouté M. Blinken.

Le 30 mars, le service de sécurité russe FSB a déclaré avoir arrêté M. Gershkovich, un citoyen américain, et l'a accusé d'avoir recueilli des informations sur une société de défense russe qui constituaient un secret d'État.

Le Wall street Journal a nié que M. Gershkovich faisait de l'espionnage. La Maison Blanche a qualifié de "ridicule" l'accusation d'espionnage, qui est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans.

Le président américain Joe Biden a demandé la libération de M. Gershkovich et, dimanche, M. Blinken, lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe M. Lavrov, a fait part des préoccupations de Washington concernant la "détention inacceptable" du journaliste.

La désignation "détenu à tort" signifie que la responsabilité de l'affaire serait transférée du Bureau des affaires consulaires du Département d'État au bureau de l'Envoyé spécial pour les affaires d'otages, ce qui augmenterait le profil politique de la question et permettrait au gouvernement d'allouer plus de ressources pour décrocher la libération de Gershkovich.

La législation adoptée par le Congrès en 2020 énumère 11 critères permettant de déterminer si un citoyen américain est "détenu à tort". La secrétaire d'État américaine utilise ces critères pour procéder à la désignation, mais il n'est pas nécessaire que les 11 points soient remplis pour mériter l'étiquette.

La liste des critères comprend, entre autres, le fait que la personne est ciblée principalement parce qu'elle est un citoyen américain ou que la détention a pour but d'influencer la politique du gouvernement américain.

Un autre facteur est que la personne soit détenue dans des "conditions inhumaines" ou dans un pays où la mission américaine a reçu des informations crédibles selon lesquelles la détention n'est qu'un prétexte.

L'administration Biden a décroché la libération d'au moins 25 Américains "détenus à tort". Plus de 30 autres citoyens américains sont toujours détenus à l'étranger avec cette désignation.