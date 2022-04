Après une semaine de silence, Poutine provoque l'Occident et promet de triompher en Ukraine.

S'exprimant en public pour la première fois depuis que les forces russes se sont retirées du nord de l'Ukraine après avoir été arrêtées aux portes de Kiev, M. Poutine a déclaré que la situation en Ukraine était une tragédie.

Cependant, la Russie n'avait pas d'autre choix que de se battre, a-t-il dit, car elle devait défendre les russophones de l'est de l'Ukraine et empêcher son ancien voisin soviétique de devenir un tremplin anti-russe pour les ennemis de Moscou.

Soixante et un ans jour pour jour après que Youri Gagarine, de l'Union soviétique, soit devenu le premier homme dans l'espace, Poutine a été montré par la télévision d'État en visite au cosmodrome de Vostochny, à 5550 km à l'est de Moscou.

Interrogé par des travailleurs de l'agence spatiale russe pour savoir si l'opération en Ukraine atteindrait ses objectifs, Poutine a répondu : "Absolument. Je n'ai pas le moindre doute".

"Ses objectifs sont absolument clairs et nobles", a déclaré Poutine. "Il n'y a aucun doute que ces objectifs seront atteints".

"Cette Blitzkrieg sur laquelle comptaient nos ennemis n'a pas fonctionné", a déclaré Poutine à propos des sanctions paralysantes imposées par l'Occident après l'ordre d'invasion de l'Ukraine donné par Poutine le 24 février.

Poutine, qui affirme que l'Ukraine et la Russie sont essentiellement un seul peuple, présente la guerre comme une confrontation inévitable avec les États-Unis qui, selon lui, menacent la Russie en s'ingérant dans son arrière-cour.

L'Occident a condamné la guerre en la qualifiant d'accaparement brutal, de type impérial, d'un pays souverain. L'Ukraine dit qu'elle se bat pour sa survie après que Poutine ait annexé la Crimée en 2014 et reconnu le 21 février deux de ses régions rebelles comme souveraines.

Poutine, qui était omniprésent à la télévision russe dans les premiers jours de la guerre, s'est largement retiré de la scène publique depuis le retrait de la Russie du nord de l'Ukraine ce mois-ci.

Sa seule apparition publique de la semaine écoulée a eu lieu lors des funérailles d'un législateur nationaliste, où il n'a pas abordé directement la guerre. Lundi, il a rencontré le chancelier autrichien en visite dans une résidence de campagne à l'extérieur de Moscou, mais aucune image de cette rencontre n'a été diffusée.

TROP GRAND POUR ÊTRE ISOLÉ

M. Poutine a établi une analogie entre le premier vol spatial de Gagarine, il y a 61 ans, et la défiance de la Russie aujourd'hui.

"Les sanctions étaient totales, l'isolement était total, mais l'Union soviétique était toujours la première dans l'espace", a déclaré M. Poutine, 69 ans, rappelant son propre émerveillement d'écolier apprenant cet exploit.

"Nous n'avons pas l'intention d'être isolés", a déclaré Poutine. "Il est impossible d'isoler sévèrement quelqu'un dans le monde moderne - surtout un pays aussi vaste que la Russie."

Les chefs du Kremlin citent depuis longtemps le succès de l'Union soviétique dans l'espace - un peu plus d'une décennie après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale - comme un avertissement sur la capacité de la Russie à obtenir des résultats spectaculaires contre vents et marées.

Les succès spatiaux russes de la guerre froide, tels que le vol de Gagarine et le lancement en 1957 de Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de la terre, ont une pertinence particulière pour la Russie : ces deux événements ont choqué les États-Unis.

Le lancement de Spoutnik 1 a déclenché la phase publique de la course à l'espace de la guerre froide et a incité le président américain Dwight D. Eisenhower à créer la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Pourtant, l'économie de la Russie est minuscule comparée à celle de la superpuissance qu'était l'Union soviétique - et elle a pris du retard sur les États-Unis et la Chine sur la plupart des fronts technologiques.

L'année dernière, la production économique nominale de la Russie n'était que de 1,6 trillion de dollars - plus petite que celle de l'Italie - et seulement environ 7 % de l'économie américaine de 22,9 trillions de dollars.

L'économie de la Russie est en passe de se contracter de plus de 10 % en 2022, ce qui est le pire résultat depuis les années qui ont suivi la chute de l'Union soviétique en 1991, a déclaré mardi l'ancien ministre des finances Alexei Kudrin.