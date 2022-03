Aviva Investors France conserve une approche d'allocation prudente

Aviva Investors France (AIF) a publié son Focus Macro et Allocation pour le mois de mars 2022. La société de gestion s'attend à ce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie entraîne un choc inflationniste à court terme et des conséquences négatives sur l'économie. Cependant, l'expansion économique ne devrait pas être remise en cause dans un scénario de risques contenus. AIF a relevé ses prévisions d'inflation, déjà revues à la hausse début février ; ces prévisions sont actuellement dans la fourchette haute du consensus des économistes.



Le gérant estime que la croissance sera affaiblie cette année et l'année prochaine par rapport au scenario sans guerre qui était envisagé en début d'année. Il considère que l'économie de la zone euro sera plus touchée que l'économie américaine.



Pour AIF, les hausses des taux de la Réserve fédérale pourrait porter les taux directeurs à 2% en fin d'année. De son côté, la Banque centrale européenne devrait commencer à normaliser les taux au cours du dernier trimestre 2022.



Au final, les équipes de gestion conservent une approche d'allocation prudente. Ils attendent une stabilisation de la situation géopolitique ainsi que des catalyseurs marqués pour se repositionner avec conviction sur la direction des marchés actions en particulier.