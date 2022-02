BAK Economics optimiste pour la croissance suisse en 2022

Zurich (awp) - BAK Economics a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique suisse pour 2022, évoquant notamment la détente observée sur le front de la pandémie et des mesures d'endiguement. Le centre de recherche privé prévoit désormais sur une augmentation du produit intérieur brut (PIB) réel de 3,1%, contre 2,9% auparavant.

"Avec l'assouplissement récemment décidé, une évolution meilleure que prévu se dessine, notamment pour le premier trimestre 2022", souligne l'institut bâlois dans un communiqué jeudi. La baisse des cas de coronavirus et de leur l'impact sur l'économie font que "certains des effets de la reprise précédemment prévus pour 2023 se manifesteront dès cette année".

BAK corrige ses pronostics de croissance de l'année prochaine à 1,9% contre 2,1% en janvier dernier (PIB réel ajusté des grands événements sportifs). Il table sur un taux de chômage de 2,1% pour l'année en cours (2,3% précédemment) et la suivante (identique).

Les économistes s'attendent à une amélioration modérée des perspectives de la consommation privée et du produit intérieur brut suisse, les consommateurs restant plus prudents qu'ils ne le seraient sans Covid-19. Ils pointent aussi plusieurs effets négatifs comme l'envolée des prix des matières premières et la persistance des problèmes d'approvisionnement, "même si la Suisse est moins touchée que la moyenne mondiale".

Concernant l'inflation, son taux ne devrait pas atteindre un "niveau où la perte de pouvoir d'achat deviendrait si grave qu'elle affecterait de manière significative les dépenses de consommation privées". Après avoir légèrement dépassé les 2% au premier trimestre 2022, le renchérissement devrait baisser progressivement au cours de l'année (moyenne annuelle d'environ 1,2%), avant de diminuer de moitié en 2023.

Les experts pensent également que le risque géopolitique actuel du conflit Russie-Ukraine est déjà pris en compte dans les prévisions actuelles.

ck/jh