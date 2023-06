Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques devraient ouvrir mardi sur la défensive, sous la pression des inquiétudes concernant l'inflation et les taux d'intérêt globalement plus élevés que les retombées du bref soulèvement des mercenaires russes contre le Kremlin.

Wall Street a clôturé dans le rouge lundi - le Nasdaq a perdu plus de 1 % pour la troisième journée de cotation en quatre jours - et l'inversion de la courbe des taux d'intérêt américains s'est accélérée pour atteindre des niveaux quasi-historiques.

L'inversion de la courbe des rendements aux États-Unis s'est accélérée pour atteindre des niveaux quasi historiques. Les hausses des valeurs refuges traditionnelles telles que l'or, les obligations, le yen, le franc suisse et le dollar américain ont été faibles, voire négligeables.

Dimanche, la Banque des règlements internationaux a appelé à de nouvelles hausses de taux, avertissant que l'économie mondiale se trouvait à un moment crucial de la lutte contre l'inflation. Gita Gopinath, du Fonds monétaire international, a déclaré lundi que les investisseurs étaient peut-être trop optimistes quant à la rapidité et au coût de la maîtrise de l'inflation.

En l'absence d'indicateurs économiques asiatiques majeurs, de décisions politiques ou de discours de responsables politiques prévus pour mardi, les investisseurs reprendront probablement là où les marchés américains se sont arrêtés lundi.

La courbe des rendements américains à 2 ans/10 ans s'est encore inversée lundi, pour atteindre 104 points de base, ce qui n'est qu'à 6 points de base de l'inversion historique de 110 points de base qui s'est produite immédiatement après le choc bancaire régional aux États-Unis en mars.

L'inversion de la courbe a précédé toutes les récessions américaines depuis un demi-siècle. Cette fois-ci est-elle différente ? Jusqu'à présent, il semblerait que oui, bien qu'un document de la Fed publié vendredi ait conclu que la politique restrictive "pourrait contribuer à un ralentissement marqué de l'investissement et de l'emploi à court terme".

Dans le monde des entreprises, le Japon redouble d'efforts pour soutenir son industrie des puces, un fonds soutenu par le gouvernement ayant accepté lundi d'acheter le fabricant de matériaux semi-conducteurs JSR Corp pour environ 6,4 milliards de dollars.

L'opération de Japan Investment Corp (JIC), supervisée par le ministère du commerce, est la dernière d'une série de mesures de plus en plus nombreuses prises par le gouvernement pour tenter de redonner au Japon sa place de leader dans la production de puces avancées et de maintenir son avantage en tant que fabricant de matériaux et d'outils utilisés dans leur fabrication.

Elle reflète également une bataille plus large à travers le continent, les pays cherchant à renforcer leur présence dans le secteur technologique en évolution rapide, en particulier l'intelligence artificielle (IA), et à exercer un contrôle sur leurs chaînes d'approvisionnement.

Les taux de change sont un élément clé de cette course. Toutes choses égales par ailleurs, une monnaie moins chère est plus susceptible d'attirer les investissements étrangers et les entrées de capitaux, et de stimuler les exportations.

Les mouvements de change intra-asiatiques sont cruciaux, mais d'un point de vue mondial, le yen japonais s'est affaibli face au dollar depuis le début de l'année, bien plus que ses homologues régionaux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Confiance des consommateurs américains (juin)

- Indice des prix à la consommation (IPC) au Canada (mai)

- BCE, réunion mondiale des responsables de la politique monétaire à Sintra, Portugal